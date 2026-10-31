Arsenal, Liverpool ve Manchester United huzursuzluğu sezip Bayern Münih'in kapısını çalıyor

Lennart Karl'ın (18) Bayern Münih'teki geleceği pamuk ipliğine bağlı görünüyor. Bild'in haberine göre, Bayern Başkanı Uli Hoeness'in son açıklamalarının ardından çeşitli Premier Lig kulüpleri bunu fırsat olarak görüyor.

Hoeness geçen hafta Die Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, "Onunla ciddi bir görüşme yapmayı planlıyorum" dedi. "Kendisini şimdiden bir süperstar sanıyor ama öyle değil."

Hoeness, "Genç oyuncuların alçakgönüllü olması gerekiyor" diye devam etti. "Genç oyuncuların baskıya da ihtiyacı var. Lennart Karl'ın sürekli aşırı derecede korunmasının onun için iyi olup olmadığını bilmiyorum."

Bu açıklamalar, oyuncuyla ilgilenen İngiltere'deki kulüplere de ulaştı. Arsenal, Liverpool ve Manchester United, Karl ile Bayern'in yollarının ayrılmasını umuyor ve durum hakkında bilgi almak için şimdiden temasa geçti.

Bild'in transfer muhabiri Christian Falk, Bayern'in görüşmelere açık olabileceğini düşünüyor. Falk, "Transfer değeri 60 milyon euro. Elbette her Premier Lig kulübü bu bedeli rahatlıkla karşılayabilir" dedi.

Üstelik Karl ile yeni sözleşme konusunda henüz bir görüşme yapılmadı. Mevcut sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam ediyor. Yine de Bayern'in bu büyük yeteneği 'gitmeye zorlamak' istediği kesinlikle söylenemez. Falk, "Böyle bir niyetleri kesinlikle yok. Onu ucuza satmayacaklar" dedi.

Karl, Bayern formasıyla 51 resmî maça çıktı ve özellikle geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirdi. O dönemde, 17 yaş 242 günlükken Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern adına gol atan en genç oyuncu oldu.