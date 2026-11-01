Mikel Arteta, Arsenal'ın Liverpool'u 1-0 yenerek Anfield'da 14 yıllık Premier Lig galibiyeti hasretine son vermesinin ardından takımının mücadele ruhunu övdü. Arsenal'ın Fleetwood Town'a elenerek Carabao Cup'a veda etmesinden sadece dört gün sonra, pazar günkü maçın tek golünü Kai Havertz attı. İspanyol teknik direktör, bu işi yapmasının nedeninin tam da ev sahibi Liverpool'u kendi sahasında yenmek olduğunu vurguladı.

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Arteta, Anfield galibiyetiyle büyük gurur duyuyor

Sky Sports'a konuşan Arteta, şunları söyledi: "Son derece gururluyum. 14 yıl oldu, bu uzun bir süre. Bugün kulüple bağı olan herkesi çok gururlandırdığımıza eminim. Sadece galibiyetle değil, bunu başarma şeklimiz ve gösterdiğimiz mücadele ruhuyla da. Özellikle de dört gün önce, yenmeniz beklenen bir takıma kaybedip kupadan elendiğiniz düşünülürse. Futbolun büyülü yanı bu. Sizi çok kötü bir duruma düşürebilir ama dört gün sonra size gerçekten tarihî bir şey yapma fırsatı verir. Biz de bunu başardık."

Bu sonucun kendisi için teknik direktör olarak ne ifade ettiği sorulduğunda ise şöyle devam etti: "Son derece gururluyum. Bu, başarmak istediğiniz bir şey. Üstesinden gelmek istediğiniz zorluk ve yerine getirmek istediğiniz görev bu. Uzun yıllardır yapamadığımız bir şeyi başarmayı seviyorum. Chelsea ve Manchester United deplasmanlarında da aynı durum söz konusuydu. Hepsini yenebilmek, hedefimiz ve motivasyonumuz; yaptığımız işi yapma nedenimiz."

Fleetwood yenilgisi Arsenal'ı motive etti

Arteta, kupadan elenmelerinin takımına yeni bir motivasyon verdiğini BBC Match of the Day'e anlattı: "Bu, özellikle bu futbol kulübüyle bağı olan herkes içindi. Burada galibiyet alamadan geçen 14 yıl uzun bir süre. Fleetwood yenilgisinden sonra, yaşadığımız son birkaç günün ardından, her şeyin bir nedeni olduğunu ve bunun bize yeniden enerji, kazanma arzusu ve bunu başarma inancı vereceğini söyledik. Takımın bugün burada yaptığı şey inanılmaz."

Arsenal'ın Liverpool'un kontra atak tehdidiyle nasıl başa çıktığını da açıkladı: "Maç çok hızlı bir şekilde farklı bir yöne gidebilir. Hücum etme biçimleriyle, kötü bir uzaklaştırma ya da kötü bir taç atışından bile dikine hücumlar geliştirebiliyorlar. Sahip oldukları kalite bu. Ceza sahanıza dört ya da beş oyuncu koşarken savunmanız gereken 60 metrelik bir alan varsa buna hemen tepki vermeye hazır olmalısınız. Bunu konuştuk ve o pozisyonlarda elimizden gelen her şeyi yaptık. Bazen daha kaliteli, bazen daha az kaliteli oynadık ve kendi kaosumuzu yarattık."

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Arteta'dan Rice'a övgü, Isak'la ilgili iddiaya yanıtsızlık

Arteta, bindirme koşusunun ardından yerden yaptığı ortayla Havertz'in galibiyet golünü hazırlayan Declan Rice'ı özellikle övdü: "Sadece o değil. Öncelikle, bindirme koşusu yapabileceği boş alanı fark etmesi, ikiye bir pozisyonunu doğru şekilde oynamaktaki zamanlaması ve sürekli olarak uzak taraftan doğru alana gelmesi, konuştuğumuz şeylerdi."

Arsenal'ın zaman zaman şansının da yardım ettiğini kabul ederek şunları söyledi: "Biraz şansımız da vardı ve onları zor durumda bırakmak için doğru anlarda gereken kaliteyi de gösterdik." Jurrien Timber'ın Alexander Isak'ın formasını çektiği pozisyonda Liverpool'un penaltı itirazı sorulduğunda ise Arteta, "Hayır, o pozisyonu görmedim" yanıtını verdi.

Arsenal'ı sırada ne bekliyor?

Bu galibiyet Arsenal'ı Premier League zirvesinde üç puan farkla öne geçirdi ancak Arteta, heyecana kapılmadı: "Bugün bunun için çok erken. Oyuncular ve teknik ekiple birlikte bu inanılmaz galibiyetin tadını çıkaralım. Yarın Prag'daki bir başka çok büyük geceye hazırlanmaya başlayacağız."