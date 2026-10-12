Arsenal-Lille maçı: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. ile LOSC Lille arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da GMT ile 19.00'da (EST ile 15.00 / BST ile 20.00 / SAST ile 21.00) başlayacak.

Arsenal, Avrupa mücadelesinde Lille'i ağırlıyor

Arsenal, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maç gününde Fransız ekibi LOSC Lille'i ağırlamak üzere Emirates Stadyumu'na dönüyor. Mikel Arteta'nın Arsenal'i, ligde yakaladığı güçlü ivmeden yararlanarak Avrupa'da iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Davide Ancelotti'nin Lille kadrosu içinse hafta sonu aldığı galibiyetin ardından Kuzey Londra'ya gidip Premier League'in önde gelen takımlarından biriyle karşılaşmak, oyun düzeni ve hız açısından heyecan verici bir sınav olacak.

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Calafiori ve Guimarães, Arsenal'e Leeds galibiyetini getirdi

Arsenal, 10 Ekim'de Premier League'de Leeds United'ı sahasında 2-1 yenmesinin ardından salı gecesi oynanacak maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. İkinci yarının başlarında geriye düşen Arsenal'de savunma oyuncusu Riccardo Calafiori, 61. dakikada eşitliği sağladı. Orta saha oyuncusu Bruno Guimarães ise 69. dakikada galibiyet golünü attı. Martin Ødegaard ve Bukayo Saka'nın yaratıcılığından da güç alan Arsenal, sahasında oyunun kontrolünü erken ele geçirmeyi hedefliyor.

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Bakwa'nın erken golü Lille'e Le Havre galibiyetini getirdi

Lille, 10 Ekim'de Ligue 1'de Le Havre AC'yi sahasında zorlu bir maçın ardından 1-0 yenerek Londra deplasmanına moralli gidiyor. Kanat oyuncusu Dilane Bakwa, dördüncü dakikada maçın tek golünü atarak Decathlon Arena'da takımına üç puanı getirdi. Tecrübeli forvet Olivier Giroud'nun yanı sıra Dilane Bakwa ve Maurits Kjærgaard'ın yer aldığı hücum hattıyla Lille, Avrupa'daki rakip savunmaları kontra ataklarla zorlayacak hücum kalitesine sahip.

Emirates'te Avrupa mücadelesi

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı baskı düzeni ile Ancelotti yönetimindeki Lille'in hızlı geçiş oyunu arasında ilgi çekici bir mücadele vadediyor. Arsenal, Declan Rice ve Kai Havertz aracılığıyla merkezdeki alanları kontrol ederken Bukayo Saka ve Noni Madueke'yi Lille'in bekleriyle bire bir bırakmaya çalışacak. Lille ise baskıyı karşılamak ve ilerideki hücum odağı Olivier Giroud'yu topla buluşturmak için Nabil Bentaleb ve Tanguy Nianzou'nun merkezdeki disiplinine güvenecek. Lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu salı günkü maç, üst düzey bir Avrupa mücadelesi vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Takım haberleri ve kadrolar

Ezri Konsa'nın millî maç arası sırasında iki ayrı fiziksel sorun nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarılması, bu karşılaşma öncesinde Mikel Arteta için oyuncunun durumu konusunda endişe yaratıyor. Arsenal'in stoperi tedavi için Londra'ya döndü ve bu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Başlama vuruşu öncesinde Arsenal'de başka bir sakatlık veya ceza bilgisi doğrulanmadı. Maç yaklaştıkça yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Lille'de ise Davide Ancelotti, şu aşamada önemli bir eksik doğrulamadı. Konuk ekibin kadrosuna ilişkin tüm bilgiler, maç öncesinde ulaşılabilir hâle geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Ancak formu soru işaretlerinden uzak değil. Son maçında Premier League'de Brighton'a 3-0 yenilmesi, bu sezon deplasmanda yaşadığı savunma sorunlarını gözler önüne serdi. Bu yenilgiden önce Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında zorlu bir maçın ardından 1-0 kazanmış ve Premier League'de Chelsea'yi 2-1 yenmişti. Bu sonuçlar, en iyi oyununu ortaya koyduğunda en üst düzeyde başarılı olabildiğini gösteriyor.

Lille'in son beş maçı istikrarsız bir tablo çiziyor. Son olarak bir hazırlık maçında Zulte Waregem'i 2-1 yendi ancak resmî maçlardaki sonuçları farklılık gösterdi. Ligue 1'de Troyes ve Toulouse karşısında üst üste aldığı galibiyetleri, Nice'e yenilmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyet izledi. Özellikle Avrupa'daki bu yenilgi, Londra'ya gelmeden önce Ancelotti'ye üzerinde çalışması gereken pek çok konu bıraktı.

İkili rekabet

Arsenal ile Lille arasında yakın döneme ait bir karşılaşma verisi bulunmuyor. Bu nedenle geçmiş sonuçlar bu maç için sınırlı bir fikir veriyor; iki takım da karşılaşmaya ağırlıklı olarak mevcut formu ve turnuvadaki konumu doğrultusunda yaklaşacak.