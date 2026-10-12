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Şampiyonlar Ligi
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Arsenal-Lille UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Lille
Şampiyonlar Ligi
Arsenal
Lille

Arsenal FC ile LOSC Lille arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına kapsamlı bir bakış. Londra'daki Emirates Stadyumu'nda salı akşamı oynanacak 2. hafta karşılaşması öncesinde takımların kendi liglerindeki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan gelişmeleri inceliyoruz.

Arsenal-Lille maçı: Maç bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Emirates Stadium

Arsenal F.C. ile LOSC Lille arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da GMT ile 19.00'da (EST ile 15.00 / BST ile 20.00 / SAST ile 21.00) başlayacak.

Arsenal, Avrupa mücadelesinde Lille'i ağırlıyor

Arsenal, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maç gününde Fransız ekibi LOSC Lille'i ağırlamak üzere Emirates Stadyumu'na dönüyor. Mikel Arteta'nın Arsenal'i, ligde yakaladığı güçlü ivmeden yararlanarak Avrupa'da iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Davide Ancelotti'nin Lille kadrosu içinse hafta sonu aldığı galibiyetin ardından Kuzey Londra'ya gidip Premier League'in önde gelen takımlarından biriyle karşılaşmak, oyun düzeni ve hız açısından heyecan verici bir sınav olacak.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori ve Guimarães, Arsenal'e Leeds galibiyetini getirdi

Arsenal, 10 Ekim'de Premier League'de Leeds United'ı sahasında 2-1 yenmesinin ardından salı gecesi oynanacak maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. İkinci yarının başlarında geriye düşen Arsenal'de savunma oyuncusu Riccardo Calafiori, 61. dakikada eşitliği sağladı. Orta saha oyuncusu Bruno Guimarães ise 69. dakikada galibiyet golünü attı. Martin Ødegaard ve Bukayo Saka'nın yaratıcılığından da güç alan Arsenal, sahasında oyunun kontrolünü erken ele geçirmeyi hedefliyor.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Bakwa'nın erken golü Lille'e Le Havre galibiyetini getirdi

Lille, 10 Ekim'de Ligue 1'de Le Havre AC'yi sahasında zorlu bir maçın ardından 1-0 yenerek Londra deplasmanına moralli gidiyor. Kanat oyuncusu Dilane Bakwa, dördüncü dakikada maçın tek golünü atarak Decathlon Arena'da takımına üç puanı getirdi. Tecrübeli forvet Olivier Giroud'nun yanı sıra Dilane Bakwa ve Maurits Kjærgaard'ın yer aldığı hücum hattıyla Lille, Avrupa'daki rakip savunmaları kontra ataklarla zorlayacak hücum kalitesine sahip.

Emirates'te Avrupa mücadelesi

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı baskı düzeni ile Ancelotti yönetimindeki Lille'in hızlı geçiş oyunu arasında ilgi çekici bir mücadele vadediyor. Arsenal, Declan Rice ve Kai Havertz aracılığıyla merkezdeki alanları kontrol ederken Bukayo Saka ve Noni Madueke'yi Lille'in bekleriyle bire bir bırakmaya çalışacak. Lille ise baskıyı karşılamak ve ilerideki hücum odağı Olivier Giroud'yu topla buluşturmak için Nabil Bentaleb ve Tanguy Nianzou'nun merkezdeki disiplinine güvenecek. Lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu salı günkü maç, üst düzey bir Avrupa mücadelesi vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Lille Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaP. HincapieP. HincapieE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeM. OedegaardM. OedegaardB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. MerinoM. MerinoV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebG. PerrinG. PerrinH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

İlk 11

Lille

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Ezri Konsa'nın millî maç arası sırasında iki ayrı fiziksel sorun nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarılması, bu karşılaşma öncesinde Mikel Arteta için oyuncunun durumu konusunda endişe yaratıyor. Arsenal'in stoperi tedavi için Londra'ya döndü ve bu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Başlama vuruşu öncesinde Arsenal'de başka bir sakatlık veya ceza bilgisi doğrulanmadı. Maç yaklaştıkça yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Lille'de ise Davide Ancelotti, şu aşamada önemli bir eksik doğrulamadı. Konuk ekibin kadrosuna ilişkin tüm bilgiler, maç öncesinde ulaşılabilir hâle geldikçe güncellenecek.

Form durumu

ARS

ARS - Form

NAP
K0-1
SUN
K0-2
IPS
K2-4
BHA
K3-0
LEE
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LIL

LIL - Form

BET
K2-3
TRO
K2-0
NCE
K2-1
ZUL
K2-1
LEH
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Ancak formu soru işaretlerinden uzak değil. Son maçında Premier League'de Brighton'a 3-0 yenilmesi, bu sezon deplasmanda yaşadığı savunma sorunlarını gözler önüne serdi. Bu yenilgiden önce Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında zorlu bir maçın ardından 1-0 kazanmış ve Premier League'de Chelsea'yi 2-1 yenmişti. Bu sonuçlar, en iyi oyununu ortaya koyduğunda en üst düzeyde başarılı olabildiğini gösteriyor.

Lille'in son beş maçı istikrarsız bir tablo çiziyor. Son olarak bir hazırlık maçında Zulte Waregem'i 2-1 yendi ancak resmî maçlardaki sonuçları farklılık gösterdi. Ligue 1'de Troyes ve Toulouse karşısında üst üste aldığı galibiyetleri, Nice'e yenilmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyet izledi. Özellikle Avrupa'daki bu yenilgi, Londra'ya gelmeden önce Ancelotti'ye üzerinde çalışması gereken pek çok konu bıraktı.

İkili rekabet

Arsenal ile Lille arasında yakın döneme ait bir karşılaşma verisi bulunmuyor. Bu nedenle geçmiş sonuçlar bu maç için sınırlı bir fikir veriyor; iki takım da karşılaşmaya ağırlıklı olarak mevcut formu ve turnuvadaki konumu doğrultusunda yaklaşacak.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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