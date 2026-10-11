Arsenal-Lille maçı: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. ile LOSC Lille arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak. Diğer saat dilimlerine göre başlama saati 15.00 EST, 20.00 BST ve 21.00 SAST.

Arsenal, Avrupa mücadelesinde Lille'i ağırlıyor

Arsenal, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maç gününde Fransız ekibi LOSC Lille'i ağırlamak için Emirates Stadyumu'na dönüyor. Mikel Arteta'nın takımı, ligde yakaladığı güçlü ivmeden yararlanarak Avrupa'daki ilk maçında iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Davide Ancelotti'nin Lille kadrosu içinse galibiyetle tamamlanan bir hafta sonunun ardından Kuzey Londra'ya gidip Premier League'in önde gelen takımlarından biriyle karşılaşmak, takım düzeni ve hızı açısından heyecan verici bir sınav olacak.

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Calafiori ve Guimarães, Arsenal'e Leeds galibiyetini getirdi

Arsenal, 10 Ekim'de Premier League'de Leeds United'ı evinde 2-1 yenmenin verdiği büyük özgüvenle salı akşamki maça çıkıyor. İkinci yarının başlarında geriye düşen Arsenal, savunmacı Riccardo Calafiori'nin 61. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Orta saha oyuncusu Bruno Guimarães ise 69. dakikada galibiyet golünü attı. Martin Ødegaard ve Bukayo Saka'nın yaratıcılığından da güç alan Arsenal, sahasında oyunun kontrolünü erken ele geçirmek istiyor.

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Bakwa'nın erken golü Lille'e Le Havre karşısında galibiyeti getirdi

Lille, 10 Ekim'de Ligue 1'de Le Havre AC'yi evinde zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 yenerek Londra'ya moralli gidiyor. Kanat oyuncusu Dilane Bakwa, dördüncü dakikada maçın tek golünü atarak Decathlon Arena'da üç puanı getirdi. Tecrübeli forvet Olivier Giroud'nun, Dilane Bakwa ve Maurits Kjærgaard ile birlikte yer aldığı hücum hattıyla Lille, kontrataklarda Avrupa takımlarının savunmalarını zorlayabilecek hücum kalitesine sahip.

Emirates'te karşılaşma

Salı günkü maç, taktik açıdan Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı pres düzeni ile Ancelotti yönetimindeki Lille'in hızlı geçiş oyununu karşı karşıya getirecek. Arsenal, Declan Rice ve Kai Havertz aracılığıyla orta alanı kontrol ederken kanat oyuncuları Bukayo Saka ve Noni Madueke'yi Lille'in bekleriyle bire bir bırakmaya çalışacak. Lille ise baskıyı karşılamak için Nabil Bentaleb ve Tanguy Nianzou'nun merkezdeki disiplinine güvenecek ve ileride odak noktası olacak Olivier Giroud'yu topla buluşturmayı hedefleyecek. Lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu salı günkü mücadele, üst düzey bir Avrupa maçına sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Ezri Konsa'nın millî maç arasındaki iki ayrı fiziksel sorun nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarılması, bu maç öncesinde Mikel Arteta için oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir soru işareti yarattı. Arsenal'in stoperi tedavi için Londra'ya döndü ve bu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Başlama vuruşu öncesinde Arsenal için başka bir sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi doğrulanmadı. Maça daha yakın bir zamanda yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Lille cephesinde ise Davide Ancelotti şu aşamada önemli bir oyuncu eksikliği doğrulamadı. Konuk ekibe ilişkin takım haberleri, maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor ancak formu soru işaretlerinden uzak değil. Son maçında Premier League'de Brighton'a 3-0 yenilmesi, bu sezon deplasmanda yaşadığı savunma zaaflarını ortaya koydu. Bu yenilgiden önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanından zorlu bir 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Premier League'de Chelsea'yi 2-1 yendi. Bu sonuçlar, en iyi performansını sergilediğinde üst düzeyde mücadele edebildiğini gösterdi.

Lille'in son beş maçı istikrarsız bir tablo çiziyor. Son olarak bir hazırlık maçında Zulte Waregem'i 2-1 yendi ancak resmî maçlardaki sonuçları değişkenlik gösterdi. Ligue 1'de Troyes ve Toulouse karşısında üst üste aldığı galibiyetleri, Nice yenilgisi ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyet izledi. Özellikle Avrupa'daki bu yenilgi, Ancelotti'ye Londra'ya gelmeden önce üzerinde durması gereken pek çok konu bırakmış olacak.

İkili rekabet

Arsenal ile Lille arasında yakın döneme ait karşılıklı maç verisi bulunmuyor. Bu nedenle geçmiş karşılaşmalar bu maç için sınırlı bir fikir veriyor; iki takım da mücadeleye esas olarak mevcut form durumları ve turnuvadaki konumları doğrultusunda hazırlanacak.