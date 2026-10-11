24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoLille
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Arsenal-Lille UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Lille
Şampiyonlar Ligi
Arsenal
Lille

Arsenal FC ile LOSC Lille arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına kapsamlı bir bakış. Salı akşamı Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak 2. hafta karşılaşması öncesinde takımların liglerindeki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan gündem maddelerini inceliyoruz.

Arsenal-Lille maçı: Maç bilgileri

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Emirates Stadium

Arsenal F.C. ile LOSC Lille arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak. Diğer saat dilimlerine göre başlama saati 15.00 EST, 20.00 BST ve 21.00 SAST.

Arsenal, Avrupa mücadelesinde Lille'i ağırlıyor

Arsenal, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maç gününde Fransız ekibi LOSC Lille'i ağırlamak için Emirates Stadyumu'na dönüyor. Mikel Arteta'nın takımı, ligde yakaladığı güçlü ivmeden yararlanarak Avrupa'daki ilk maçında iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Davide Ancelotti'nin Lille kadrosu içinse galibiyetle tamamlanan bir hafta sonunun ardından Kuzey Londra'ya gidip Premier League'in önde gelen takımlarından biriyle karşılaşmak, takım düzeni ve hızı açısından heyecan verici bir sınav olacak.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori ve Guimarães, Arsenal'e Leeds galibiyetini getirdi

Arsenal, 10 Ekim'de Premier League'de Leeds United'ı evinde 2-1 yenmenin verdiği büyük özgüvenle salı akşamki maça çıkıyor. İkinci yarının başlarında geriye düşen Arsenal, savunmacı Riccardo Calafiori'nin 61. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Orta saha oyuncusu Bruno Guimarães ise 69. dakikada galibiyet golünü attı. Martin Ødegaard ve Bukayo Saka'nın yaratıcılığından da güç alan Arsenal, sahasında oyunun kontrolünü erken ele geçirmek istiyor.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Bakwa'nın erken golü Lille'e Le Havre karşısında galibiyeti getirdi

Lille, 10 Ekim'de Ligue 1'de Le Havre AC'yi evinde zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 yenerek Londra'ya moralli gidiyor. Kanat oyuncusu Dilane Bakwa, dördüncü dakikada maçın tek golünü atarak Decathlon Arena'da üç puanı getirdi. Tecrübeli forvet Olivier Giroud'nun, Dilane Bakwa ve Maurits Kjærgaard ile birlikte yer aldığı hücum hattıyla Lille, kontrataklarda Avrupa takımlarının savunmalarını zorlayabilecek hücum kalitesine sahip.

Emirates'te karşılaşma

Salı günkü maç, taktik açıdan Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı pres düzeni ile Ancelotti yönetimindeki Lille'in hızlı geçiş oyununu karşı karşıya getirecek. Arsenal, Declan Rice ve Kai Havertz aracılığıyla orta alanı kontrol ederken kanat oyuncuları Bukayo Saka ve Noni Madueke'yi Lille'in bekleriyle bire bir bırakmaya çalışacak. Lille ise baskıyı karşılamak için Nabil Bentaleb ve Tanguy Nianzou'nun merkezdeki disiplinine güvenecek ve ileride odak noktası olacak Olivier Giroud'yu topla buluşturmayı hedefleyecek. Lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu salı günkü mücadele, üst düzey bir Avrupa maçına sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Lille Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaP. HincapieP. HincapieE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeM. OedegaardM. OedegaardB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. MerinoM. MerinoV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebG. PerrinG. PerrinH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

İlk 11

Lille

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Ezri Konsa'nın millî maç arasındaki iki ayrı fiziksel sorun nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarılması, bu maç öncesinde Mikel Arteta için oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir soru işareti yarattı. Arsenal'in stoperi tedavi için Londra'ya döndü ve bu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Başlama vuruşu öncesinde Arsenal için başka bir sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi doğrulanmadı. Maça daha yakın bir zamanda yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Lille cephesinde ise Davide Ancelotti şu aşamada önemli bir oyuncu eksikliği doğrulamadı. Konuk ekibe ilişkin takım haberleri, maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe güncellenecek.

Form durumu

ARS

ARS - Form

NAP
K0-1
SUN
K0-2
IPS
K2-4
BHA
K3-0
LEE
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LIL

LIL - Form

BET
K2-3
TRO
K2-0
NCE
K2-1
ZUL
K2-1
LEH
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor ancak formu soru işaretlerinden uzak değil. Son maçında Premier League'de Brighton'a 3-0 yenilmesi, bu sezon deplasmanda yaşadığı savunma zaaflarını ortaya koydu. Bu yenilgiden önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanından zorlu bir 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Premier League'de Chelsea'yi 2-1 yendi. Bu sonuçlar, en iyi performansını sergilediğinde üst düzeyde mücadele edebildiğini gösterdi.

Lille'in son beş maçı istikrarsız bir tablo çiziyor. Son olarak bir hazırlık maçında Zulte Waregem'i 2-1 yendi ancak resmî maçlardaki sonuçları değişkenlik gösterdi. Ligue 1'de Troyes ve Toulouse karşısında üst üste aldığı galibiyetleri, Nice yenilgisi ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyet izledi. Özellikle Avrupa'daki bu yenilgi, Ancelotti'ye Londra'ya gelmeden önce üzerinde durması gereken pek çok konu bırakmış olacak.

İkili rekabet

Arsenal ile Lille arasında yakın döneme ait karşılıklı maç verisi bulunmuyor. Bu nedenle geçmiş karşılaşmalar bu maç için sınırlı bir fikir veriyor; iki takım da mücadeleye esas olarak mevcut form durumları ve turnuvadaki konumları doğrultusunda hazırlanacak.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin