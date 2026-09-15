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Şampiyonlar Ligi
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Arsenal - Lille maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Lille
Şampiyonlar Ligi

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

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Arsenal - Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal - Lille maçı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Emirates Stadium

Arsenal - Lille Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Lille form durumu

Arsenal, son beş maçının tamamını tüm kulvarlarda kazandı; bu süreçte dokuz gol attı ve bir gol yedi. Takımın son maçı, Sunderland deplasmanında alınan 2-0'lık Premier League galibiyetiydi ve ayrıca Napoli deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandı. Arsenal, bu serinin daha önceki bölümünde Premier League'de Chelsea'yi 2-1, Aston Villa'yı ise 1-0 mağlup etti ve Coventry City'yi de 3-0 yendi. Arsenal, bu beş karşılaşmada birden fazla maçta kalesini gole kapattı.

Lille, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, Troyes karşısında alınan 2-0'lık Ligue 1 galibiyetiydi; bunun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 yenildi. Lille ayrıca bu dönemde Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı ve Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı.

ARS

ARS - Form

COV
K3-0
AVL
K0-1
CHE
K2-1
NAP
K0-1
SUN
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
LIL

LIL - Form

SCO
K0-2
PSG
B2-2
TFC
K0-1
BET
K2-3
TRO
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Arsenal - Lille: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Arsenal - Lille puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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