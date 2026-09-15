Arsenal - Lille maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Arsenal - Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?
Arsenal - Lille maçı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda başlayacak.
Arsenal - Lille Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey
Arsenal - Lille form durumu
Arsenal, son beş maçının tamamını tüm kulvarlarda kazandı; bu süreçte dokuz gol attı ve bir gol yedi. Takımın son maçı, Sunderland deplasmanında alınan 2-0'lık Premier League galibiyetiydi ve ayrıca Napoli deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandı. Arsenal, bu serinin daha önceki bölümünde Premier League'de Chelsea'yi 2-1, Aston Villa'yı ise 1-0 mağlup etti ve Coventry City'yi de 3-0 yendi. Arsenal, bu beş karşılaşmada birden fazla maçta kalesini gole kapattı.
Lille, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, Troyes karşısında alınan 2-0'lık Ligue 1 galibiyetiydi; bunun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 yenildi. Lille ayrıca bu dönemde Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı ve Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı.
Arsenal - Lille: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı
Arsenal - Lille puan durumu
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