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Arsenal - Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal - Lille maçı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda başlayacak.

Arsenal - Lille Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Lille form durumu

Arsenal, son beş maçının beşini de tüm kulvarlarda kazandı; bu süreçte dokuz gol atıp bir gol yedi. Son maçında Premier League'de Sunderland deplasmanında 2-0 kazanan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de Napoli deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Daha önceki maçlarda Premier League'de Chelsea'yi 2-1 ve Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Arsenal, Coventry City'yi de 3-0 yendi. Arsenal, bu beş karşılaşmada birden fazla maçta kalesini gole kapattı.

Lille ise son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son sonucunda Ligue 1'de Troyes'u 2-0 yenen Lille, bu maçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 kaybetmişti. Bu süreçte ayrıca Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı ve Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı.

Arsenal - Lille: Son kafa kafaya maçların kaydı