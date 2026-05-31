Arsenal, lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra düzenlediği kutlama töreniyle rekor kırdı

Arsenal, Cumartesi günü Budapeşte'de penaltı atışlarında üstün gelen Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi finalinde yenildi. Buna rağmen, yenilen finalistin taraftarları Pazar günü Kuzey Londra'daki şampiyonluk geçit törenine akın etti.

Oyuncular ve teknik ekip, Emirates Stadyumu'nun bulunduğu Islington semtinin sokaklarında açık otobüsle tur attı. Tüm bunlar, 2004'ten bu yana kazanılan ilk lig şampiyonluğu nedeniyleydi; bu zafer, geçen hafta Crystal Palace'ı 1-2 yenerek Selhurst Park'ta coşkuyla kutlanmıştı.

Bir hafta sonra ise, geçen yıl da Avrupa'nın en iyi kulübü olan PSG'ye karşı alınan yenilgiyle hayal kırıklığı yaşandı. Ancak bu, Arsenal taraftarları için pes etmek için bir neden değildi, çünkü Londra Metropolitan Polisi'ne göre, Mikel Arteta ve takımının turuna tam 1,5 milyon kişi katıldı.

Böylece Arsenal bir rekor kırdı, çünkü İngiltere'de daha önce hiçbir etkinlik bu kadar çok ziyaretçiyi çekmemişti. 1999'da Manchester United üçlü kupayı kazandığında, dönemin teknik direktörü Alex Ferguson'un takımı 500.000 meraklı tarafından karşılanmıştı.

Sıralamada ikinci sırada Liverpool yer alıyor. 2025'teki şampiyonluk kutlamaları yaklaşık 750.000 taraftarı çekmişti. O zamanlar Arne Slot'un yönetiminde olan takımın 20. lig şampiyonluğunun ardından büyük bir kutlama yapılmıştı. Liverpool, o zamandan beri Hollandalı teknik direktörle yollarını ayırdı.

Arsenal, kısa süre önce Liverpool'u tahtından indirdi ve tarihindeki 14. kez İngiltere şampiyonu oldu. 2006 ve 2026'da kaybedilen finallerin ardından Şampiyonlar Ligi henüz kazanılmadı.