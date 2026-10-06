Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal ile Leeds United arasındaki maç 10 Eki 2026'da TSİ 14:30'da ve GMT ile 11:30'da başlayacak.

Şampiyon Arsenal, Brighton hayal kırıklığının ardından toparlanmayı hedefliyor

Son şampiyon Arsenal, uzun milli aradan önce Brighton'a 3-0 yenilerek kötü bir kapanış yaptı. Mikel Arteta, takımının her alanda ikinci planda kaldığını kabul ettiği bu mağlubiyetin ardından bunu düşünmek için neredeyse üç hafta geçirdi. Dört galibiyetle beş maçta hâlâ oldukça iyi bir konumdalar ve tartışmalı lider Manchester City'nin sadece üç puan gerisindeler. Teknik direktör Arteta'nın, UEFA Uluslar Ligi görevindeyken darbeler alan Christos Tzolis ile Kai Havertz'in durumunu değerlendirmesi gerekecek.

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Leeds kendini gösterebilir

Leeds, Manchester City, Brentford, Liverpool ve Everton ile birlikte ligde hâlâ yenilgisiz olan beş takımdan biri. Son maçta Crystal Palace ile 0-0 berabere kalmaları, bu sezonki üçüncü beraberlikleri oldu. Ancak Arsenal'e karşı son dönemdeki karneleri kötü.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Arsenal, Premier League'deki son altı karşılaşmayı toplamda 20-3'lük skorla kazandı.

Viktor Gyokeres, İsveç adına çıktığı son altı milli maçta da gol attı ve burada Arsenal adına ilk 11'de başlayabilir.

Leeds kalecisi James Trafford, Manchester City'den yüksek bedelli transferinin ardından bu sezon şu ana kadar maç başına ortalama dört kurtarış yaptı.

Muhtemel 11'ler

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal bu maça önemli sayıda eksikle çıkıyor. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz ve Christos Tzolis'in tamamı sakat olarak listelenmiş durumda ve bu da Arteta'yı savunma ile orta saha bölgelerinde dikkat çekici eksiklerle bırakıyor. Kadroya ilişkin güncellemelerin maç saatine daha yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

Leeds, Mateo Joseph, Joe Rodon ve Harry Wilson'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Farke bu eksiklerin etrafında bir plan yapmak zorunda kalacak, ancak deplasman ekibi için şu anda listelenen bir ceza bulunmuyor.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve birini de Carabao Cup'ta kazandı. Son karşılaşmalarında Premier League'de sahasında Brighton'a 3-0 yenildi ve bu sonuç Arteta'yı endişelendirecek. Ondan önce Sunderland'i deplasmanda 0-2 mağlup ettiler ve SSC Napoli deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 0-1 kazandılar; bu da son haftalarda Avrupa'daki deplasman performanslarının, iç sahadaki lig formundan daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Leeds, Premier League'deki son iki maçını kaybetmedi ve son olarak Crystal Palace deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Bu süreçteki en iyi sonuçları Newcastle United'a karşı aldıkları 4-1'lik galibiyetti ve toplam beş maçlarının üçünü berabere bitirdiler. Farke'nin ekibi bu beş maçta sekiz gol yedi, ancak fırsat doğduğunda rahat gol atabildiğini de gösterdi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da oynandı ve Arsenal, Premier League'de Elland Road'da Leeds United'ı 4-0 mağlup etti. Ondan önce Arsenal, Ağustos 2025'te Emirates'te 5-0 kazandı. Son beş karşılaşmanın dördünü Arsenal, birini Leeds kazandı; Arsenal bu maçlarda 16 gol atarken sadece iki gol yedi.

Puan durumu

Arsenal, Premier League tablosunda ikinci sırada yer alırken Leeds beşinci sırada bulunuyor. Takımlar arasındaki fark yeterince dar olduğu için iki ekip de bu maçı ligin üst yarısındaki sıralamalarını doğrudan etkileyebilecek bir karşılaşma olarak görecektir.