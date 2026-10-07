Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal ile Leeds United, 10 Ekim 2026'da TSİ 10:30'da ve GMT ile 11:30'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyon Arsenal, Brighton hayal kırıklığının ardından toparlanmayı hedefliyor

Son şampiyon Arsenal, uzun milli aradan önce Brighton'a 3-0 yenilerek kötü bir kapanış yaptı. Mikel Arteta, takımının her alanda ikinci planda kaldığını kabul ettiği bu yenilgi üzerine düşünmek için neredeyse üç hafta geçirdi. Yine de tablo onlar adına hâlâ oldukça iyi görünüyor; beş maçta dört galibiyet aldılar ve tartışmalı lider Manchester City'nin yalnızca üç puan gerisindeler. Teknik direktör Arteta'nın, UEFA Uluslar Ligi görevinde sakatlık yaşayan Christos Tzolis ile Kai Havertz'in durumunu değerlendirmesi gerekecek.

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Leeds sahne alabilir

Leeds, Manchester City, Brentford, Liverpool ve Everton ile birlikte ligde hâlâ yenilgi yüzü görmeyen beş takımdan biri. Son maçta Crystal Palace ile golsüz berabere kalmaları, bu sezonki üçüncü beraberlikleri oldu. Ancak Arsenal'e karşı son dönemdeki karneleri zayıf.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

Arsenal, Premier League'deki son altı karşılaşmayı toplamda 20-3'lük skorla kazandı.

Viktor Gyokeres, İsveç formasıyla çıktığı son altı milli maçta da gol attı ve burada Arsenal adına ilk 11'de başlayabilir.

Leeds kalecisi James Trafford, Manchester City'den yüksek bonservisle transferinin ardından bu sezon şu ana kadar maç başına ortalama dört kurtarış yaptı.

Muhtemel 11'ler

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal bu maça önemli sayıda eksikle çıkıyor. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz ve Christos Tzolis'in tamamı sakat olarak listelenirken, bu durum Arteta'yı savunma ve orta saha bölgelerinde dikkat çeken eksiklerle karşı karşıya bırakıyor. Kadroya ilişkin güncellemelerin maç saatine daha yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.

Leeds'te Mateo Joseph, Joe Rodon ve Harry Wilson sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Farke'nin bu eksikleri yönetmesi gerekecek, ancak şu anda deplasman ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve Carabao Cup'ta bir galibiyet aldı. Son karşılaşmaları Premier League'de sahalarında Brighton'a karşı alınan 3-0'lık yenilgiyle sonuçlandı ve bu sonuç Arteta'yı endişelendirecektir. Ondan önce Sunderland'i deplasmanda 0-2 mağlup etmişler ve SSC Napoli deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 0-1 kazanmışlardı; bu da son haftalarda Avrupa'daki deplasman performanslarının, iç sahadaki lig formundan daha güçlü olduğuna işaret ediyor.

Leeds, Premier League'deki son iki maçında yenilmedi ve son olarak Crystal Palace deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Bu süreçteki en iyi sonuçları Newcastle United karşısındaki 4-1'lik galibiyetti ve toplam beş maçlarının üçünü berabere bitirdiler. Farke'nin takımı bu beş maçta sekiz gol yedi, ancak fırsat çıktığında rahat skor üretebildiğini de gösterdi.

İkili rekabette sonuçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da oynandı ve Arsenal, Premier League'de Elland Road'da Leeds United'ı 4-0 mağlup etti. Ondan önce Arsenal, Ağustos 2025'te Emirates'te 5-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Arsenal dört, Leeds ise bir galibiyet aldı; bu maçlarda Arsenal 16 gol atarken sadece iki gol yedi.

Puan durumu

Arsenal, Premier League puan tablosunda ikinci sırada yer alırken Leeds beşinci basamakta bulunuyor. Takımlar arasındaki fark yeterince dar olduğu için iki ekip de bu maçı, ligin üst yarısındaki sıralamaları açısından gerçek sonuçlar doğurabilecek bir karşılaşma olarak görecektir.