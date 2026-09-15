Arsenal, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal, tüm kulvarlarda Leeds'e karşı oynadığı son 10 maçın dokuzunu kazanarak bu fikstüre rakibi karşısındaki baskın ikili rekabet üstünlüğünü sürdürme hedefiyle çıkıyor. İki takımın Ocak 2026'daki son lig karşılaşmasında Arsenal, Elland Road'da 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

Bırakın GOAL Arsenal - Leeds United maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere size sunsun.

Arsenal - Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal - Leeds United maçı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal - Leeds United Premier League biletleri nasıl alınır?

Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal - Leeds United maçına bilet almak için şu standart resmî adımları izleyebilirsiniz:

Resmî Arsenal üyeliğine katılın: Arsenal, ücretli üyelerin (Red veya Silver seviye) iç saha maç biletlerine başvurmak için özel erişim elde ettiği kura tabanlı bir biletleme sistemi uyguluyor. Maç bileti kurasına katılın: Leeds United maçı için bilet başvuruları açıldığında, genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce, resmî Arsenal biletleme portalına giriş yapın ve belirlenen zaman aralığında bilet kurasına katılın. Kura sonuçlarını ve Bilet Değişim Sistemi'ni kontrol edin: Kura başvurunuz başarılı olursa ödemeniz otomatik olarak işleme alınır ve dijital biletiniz atanır; başarısız olursa, kombine sahiplerinin koltuklarını diğer üyelere yeniden sattığı resmî Arsenal Ticket Exchange'i kontrol edebilirsiniz. Resmî hospitality paketlerini inceleyin: Üye değilseniz veya garantili giriş istiyorsanız, hospitality biletleri kulüp aracılığıyla doğrudan yiyecek ve içecek seçenekleriyle eşleştirilmiş premium koltuklar sunar. İkincil bilet platformları: StubHub gibi ikincil biletleme ve pazar yeri platformları ya da resmî seyahat ortakları da bilet listeler, ancak fiyatlar çoğu zaman satıcılar tarafından nominal değerin üzerinde belirlenir ve alıcı garanti politikalarına tabidir.

Arsenal - Leeds United Premier League biletleri ne kadar?

Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal - Leeds United Premier League maçları için resmî bilet fiyatları genel olarak maç kategorisine ve oturma kategorisine bağlıdır:

Kategori B / C fikstürleri (standart lig maçları): Yetişkin biletleri standart koltuklar için genellikle £30 ila £80 arasında değişir.

Kategori A fikstürleri (üst düzey eşleşmeler): Premium lig maçları yetişkin bileti başına £70 ila £100+ arasında olabilir.

Club Level ve hospitality: Premium hospitality paketleri ve Club Level koltukları, dahil olan yemek ve lounge erişimine bağlı olarak bilet başına genellikle £250 ila £500+ seviyesinden başlar.

Arsenal - Leeds United Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Leeds United form durumu

Arsenal bu maça, tüm kulvarlarda kayıtlara geçen son beş karşılaşmasının tamamını kazanmış olarak çıkıyor. Son sonucu Premier League'de Aston Villa deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetti; ayrıca Coventry City'yi 3-0 yendi ve Manchester City karşısında 3-0 kazanarak Community Shield'ı aldı. Bu beş maçta Arsenal 10 gol atarken 5 gol yedi; yenen gollerin büyük bölümü iki hazırlık maçındaki sonuçlardan geldi.

Leeds'in son dönemdeki performansı karışık ama büyük ölçüde olumlu oldu. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşma Premier League'de Brentford ile 1-1 berabere bitmişti; bunun ardından Nottingham Forest deplasmanında Carabao Cup'ta 2-0 kazandı, sonra da aynı rakibe karşı Premier League'de 1-0 galip geldi. Leeds bu beş maçta sekiz gol attı ve üç gol yedi; tek yenilgisi ise Manchester United'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında geldi.

Arsenal - Leeds United: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Arsenal'in Premier League maçında Elland Road'da 4-0 kazandığı Ocak 2026'da oynandı. Ondan önce Arsenal, Ağustos 2025'te Emirates'te Leeds'i 5-0 yendi. Veri setindeki en son beş karşılaşmada Arsenal dört galibiyet alırken Leeds bir kez kazandı; Arsenal 12 gol atıp iki gol yedi.