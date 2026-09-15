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Arsenal - Leeds United maçının biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Leeds United
Premier Lig

Arsenal, Premier League'de Leeds United ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Arsenal, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal, tüm kulvarlarda Leeds'e karşı oynadığı son 10 maçın dokuzunu kazanarak bu fikstüre rakibi karşısındaki baskın ikili rekabet üstünlüğünü sürdürme hedefiyle çıkıyor. İki takımın Ocak 2026'daki son lig karşılaşmasında Arsenal, Elland Road'da 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

Bırakın GOAL Arsenal - Leeds United maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere size sunsun.

Arsenal - Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal - Leeds United maçı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 6
Emirates Stadium

Arsenal - Leeds United Premier League biletleri nasıl alınır?

Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal - Leeds United maçına bilet almak için şu standart resmî adımları izleyebilirsiniz:

  1. Resmî Arsenal üyeliğine katılın: Arsenal, ücretli üyelerin (Red veya Silver seviye) iç saha maç biletlerine başvurmak için özel erişim elde ettiği kura tabanlı bir biletleme sistemi uyguluyor.
  2. Maç bileti kurasına katılın: Leeds United maçı için bilet başvuruları açıldığında, genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce, resmî Arsenal biletleme portalına giriş yapın ve belirlenen zaman aralığında bilet kurasına katılın.
  3. Kura sonuçlarını ve Bilet Değişim Sistemi'ni kontrol edin: Kura başvurunuz başarılı olursa ödemeniz otomatik olarak işleme alınır ve dijital biletiniz atanır; başarısız olursa, kombine sahiplerinin koltuklarını diğer üyelere yeniden sattığı resmî Arsenal Ticket Exchange'i kontrol edebilirsiniz.
  4. Resmî hospitality paketlerini inceleyin: Üye değilseniz veya garantili giriş istiyorsanız, hospitality biletleri kulüp aracılığıyla doğrudan yiyecek ve içecek seçenekleriyle eşleştirilmiş premium koltuklar sunar.
  5. İkincil bilet platformları: StubHub gibi ikincil biletleme ve pazar yeri platformları ya da resmî seyahat ortakları da bilet listeler, ancak fiyatlar çoğu zaman satıcılar tarafından nominal değerin üzerinde belirlenir ve alıcı garanti politikalarına tabidir.

Arsenal - Leeds United Premier League biletleri ne kadar?

Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal - Leeds United Premier League maçları için resmî bilet fiyatları genel olarak maç kategorisine ve oturma kategorisine bağlıdır:

  • Kategori B / C fikstürleri (standart lig maçları): Yetişkin biletleri standart koltuklar için genellikle £30 ila £80 arasında değişir.
  • Kategori A fikstürleri (üst düzey eşleşmeler): Premium lig maçları yetişkin bileti başına £70 ila £100+ arasında olabilir.
  • Club Level ve hospitality: Premium hospitality paketleri ve Club Level koltukları, dahil olan yemek ve lounge erişimine bağlı olarak bilet başına genellikle £250 ila £500+ seviyesinden başlar.

Arsenal - Leeds United Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Leeds United form durumu

Arsenal bu maça, tüm kulvarlarda kayıtlara geçen son beş karşılaşmasının tamamını kazanmış olarak çıkıyor. Son sonucu Premier League'de Aston Villa deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetti; ayrıca Coventry City'yi 3-0 yendi ve Manchester City karşısında 3-0 kazanarak Community Shield'ı aldı. Bu beş maçta Arsenal 10 gol atarken 5 gol yedi; yenen gollerin büyük bölümü iki hazırlık maçındaki sonuçlardan geldi.

Leeds'in son dönemdeki performansı karışık ama büyük ölçüde olumlu oldu. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşma Premier League'de Brentford ile 1-1 berabere bitmişti; bunun ardından Nottingham Forest deplasmanında Carabao Cup'ta 2-0 kazandı, sonra da aynı rakibe karşı Premier League'de 1-0 galip geldi. Leeds bu beş maçta sekiz gol attı ve üç gol yedi; tek yenilgisi ise Manchester United'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında geldi.

ARS

ARS - Form

COV
K3-0
AVL
K0-1
CHE
K2-1
NAP
K0-1
SUN
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
LEE

LEE - Form

NFO
K0-2
BRE
B1-1
BHA
B1-1
CHE
K6-3
NEW
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Arsenal - Leeds United: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Arsenal'in Premier League maçında Elland Road'da 4-0 kazandığı Ocak 2026'da oynandı. Ondan önce Arsenal, Ağustos 2025'te Emirates'te Leeds'i 5-0 yendi. Veri setindeki en son beş karşılaşmada Arsenal dört galibiyet alırken Leeds bir kez kazandı; Arsenal 12 gol atıp iki gol yedi.

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimLeeds United
5
0
0
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
MS
16Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Arsenal - Leeds United puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
440082+612
K
K
K
K
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
K
B
B
K
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
B
B
K
K
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
K
B
K
K
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
B
K
K
K
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
B
B
B
K
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
B
K
B
B
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
B
B
B
K
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
K
K
K
K
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
K
B
B
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
B
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
41127704
K
B
K
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
B
B
B
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
K
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
B
B
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
B
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
B
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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