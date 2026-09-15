Arsenal, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal bu maça, Leeds karşısındaki üstün ikili rekabet karnesini sürdürme hedefiyle çıkıyor. Londra ekibi, tüm kulvarlarda oynanan son 10 karşılaşmanın dokuzunu kazandı. İki takımın Ocak 2026'daki son lig randevusunda Arsenal, Elland Road'da 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

Arsenal - Leeds United maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL ile öğrenin.

Arsenal - Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Arsenal - Leeds United maçı, 10 Ekim'de Londra'daki Emirates Stadyumu'nda yerel saatle 12.30'da başlayacak.

Arsenal - Leeds United Premier League biletleri nasıl alınır?

Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal - Leeds United maçının biletlerini satın almak için şu standart resmî adımları izleyebilirsiniz:

Resmî Arsenal üyeliğine katılın: Arsenal, ücretli üyelerin (Red veya Silver seviye) iç saha maç bileti başvurusu için özel erişim elde ettiği kura tabanlı bir bilet sistemi kullanıyor. Maç bileti kurasına katılın: Leeds United maçı için bilet başvuruları açıldığında, genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce, resmî Arsenal bilet portalına giriş yapın ve belirlenen süre içinde bilet kurasına katılın. Kura sonuçlarını ve Bilet Değişim Sistemi'ni kontrol edin: Kura başvurunuz başarılı olursa ödemeniz otomatik olarak işlenir ve dijital biletiniz tanımlanır; başarısız olursa, kombine sahiplerinin koltuklarını diğer üyelere yeniden sattığı resmî Arsenal Ticket Exchange'i kontrol edebilirsiniz. Resmî hospitality paketlerini inceleyin: Üye değilseniz veya girişinizi garanti altına almak istiyorsanız, hospitality biletleri kulüp üzerinden doğrudan yiyecek ve içecek seçenekleriyle birlikte premium oturma imkânı sunar. İkincil bilet platformları: StubHub gibi ikincil biletleme ve pazar yeri platformları ya da resmî seyahat ortakları da bilet listeler, ancak fiyatlar çoğu zaman satıcılar tarafından nominal değerin üzerine belirlenir ve alıcı garanti politikalarına tabidir.

Arsenal - Leeds United Premier League biletleri ne kadar?

Emirates Stadyumu'nda oynanan Arsenal - Leeds United Premier League maçlarında resmî bilet fiyatları genel olarak maç kategorisine ve oturma alanı kademesine göre değişir:

Kategori B / C maçları (standart lig maçları): Yetişkin biletleri standart koltuklar için genellikle £30 ila £80 arasında değişir.

Kategori A maçları (üst düzey eşleşmeler): Premium lig maçlarında yetişkin başına bilet fiyatı £70 ile £100+ arasında olabilir.

Club Level ve hospitality: Premium hospitality paketleri ve Club Level koltukları, dahil olan yemek ve lounge erişimine bağlı olarak bilet başına genellikle £250 ila £500+ seviyesinden başlar.

Arsenal - Leeds United Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Leeds United form durumu

Arsenal bu maça, tüm kulvarlarda kayda geçen son beş karşılaşmasının tamamını kazanmış olarak çıkıyor. Son sonuç Premier League'de Aston Villa deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca Coventry City'yi 3-0 mağlup etti ve Manchester City karşısında 3-0 kazanarak Community Shield'ın sahibi oldu. Bu beş maçta Arsenal 10 gol atıp 5 gol yedi; yenen gollerin büyük kısmı ise iki hazırlık maçı sonucunda geldi.

Leeds son dönemde karışık ama genel olarak olumlu bir seri yakaladı. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son Premier League'de Brentford ile 1-1 berabere kaldı, ardından Nottingham Forest deplasmanında Carabao Cup'ta 2-0 kazandı ve aynı rakibe karşı Premier League'de 1-0'lık galibiyet elde etti. Leeds bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi; tek yenilgisi ise Manchester United'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında geldi.

Arsenal - Leeds United: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da oynandı ve Arsenal, Premier League mücadelesinde Elland Road'da 4-0 kazandı. Ondan önce Arsenal, Ağustos 2025'te Emirates'te Leeds'i 5-0 mağlup etti. Veri setindeki en son beş karşılaşmada Arsenal dört kez kazanırken Leeds bir galibiyet aldı; Arsenal 12 gol atıp 2 gol yedi.