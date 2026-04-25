Arsenal kazandı ve şampiyonluk yarışında baskıyı yeniden Manchester City'ye yükledi

Arsenal, Cumartesi günü Premier Lig şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Kendi sahasında erken gelen bir golle Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti. Mikel Arteta'nın takımı, FA Cup finaline yükselen ve bir maç eksiği olan Manchester City'den yeniden üç puan farkla öne geçti.

Newcastle United, Emirates Stadyumu'nda korkusuz bir başlangıç yaptı, maçın ilk dakikalarında iyi bir futbol sergiledi ve hatta iki gol fırsatı yakaladı. Buna rağmen, Arsenal 10. dakikada skoru açtı. Eberechi Eze, ceza sahasının hemen dışında topu aldı ve sol üst köşeye gönderdiği şutla golü buldu. Ev sahibi takım için arzu edilen başlangıç böylece gerçekleşti.

Arsenal, ilk yarının geri kalanında neredeyse hiç zorlanmadı, ancak David Raya, Sandro Tonali'nin şutunda zorlandı. Şampiyonluk adayı için bir talihsizlik de yaşandı: Kai Havertz sakatlandı ve yerine Viktor Gyökeres girdi. Böylece Arsenal 1-0 öne geçti, ancak mücadelenin henüz bitmediğinin de farkındaydı.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Arsenal'de bir sakatlık daha yaşandı. İlk yarıda çok güzel bir gol atan Eze, dinç Gabriel Martinelli ile değiştirildi. Bu arada Arsenal taraftarları gergindi, çünkü 1-0'lık üstünlük şampiyonluk yarışında kalmak için bir galibiyet garantisi değildi.

Çıkan Nick Pope topu tamamen ıskalayıp Gyökeres'i ceza sahası dışında düşürdüğünde ortalık karıştı. Kaleci sarı kartla kurtulmuş gibi görünüyordu. Kısa süre sonra, uzun boylu Nick Woltemade zayıf Newcastle'ın kadrosuna girdi. Alman oyuncu kısa sürede Yoane Wissa'yı geçmeyi başardı, ancak forvet yakın mesafeden topu üstten dışarı attı.

Bukayo Saka, coşkulu tezahüratlar eşliğinde maçın son dakikalarında sahaya çıktı. Arsenal için gergin anlar yaşandı, özellikle de 7 dakikalık uzatma süresinde. Kuzey Londra'da son düdük çaldıktan sonra büyük bir rahatlama yaşanması da gayet normaldi.