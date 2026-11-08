Barcelona kadın futbol takımı, Johan Cruyff Stadı'nda konuk ettiği Madrid CFF'yi (bağımsız bir kadın futbol kulübü) İspanya Ligi mücadelesinde 5-1 mağlup etti. Katalan ekibi böylece olumlu sonuç serisini sürdürdü, turnuvadaki yenilgisiz geçmişini korudu ve önümüzdeki perşembe günü oynanacak Arsenal karşılaşması öncesinde ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Teknik direktör Pere Romeu, Spotify Camp Nou'da oynanacak beklenen Avrupa karşılaşmasına hazırlık amacıyla bazı asli oyuncularını dinlendirmek, kadroda değişikliklere gitmek ve bazı genç unsurlara şans tanımak için maçı değerlendirdi.

İlk on birde Patri Guijarro, Van Asten ve Aitana yer almadı; Katalan orta saha oyuncusu hiçbir dakika sahada olmazken, derbi maçını baştan sona oynayan Rosalía yerini korudu, Sydney sağ bek pozisyonunu üstlendi, Aisha ise savunmanın göbeğinde Martina Fernández'in yanında görev aldı.

Maçın başlamasından önce Jesús de Miguel için etkileyici bir anma gerçekleştirildi; oyuncular sahaya milli marş çalınmadan çıktı ve Pau Casals'ın "Kuşların Şarkısı" eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Maç, anısını yaşatmak amacıyla dokuzuncu dakikada yeniden durduruldu.

Barcelona maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı; Pina erken golü neredeyse buluyordu ancak şutuna kaleci Belén engel oldu. Buna karşılık Madrid CFF rekabet etme isteği gösterdi, ileri baskıya yaslandı ve top sahipliğinde ev sahibiyle boy ölçüşmeye çalıştı.

Ancak Katalanların üstünlüğü, konukları kendi sahalarına geri çekilmek zorunda bıraktı; savunmalarını delmeye yönelik tekrarlanan girişimlerin en dikkat çekeni Graham Hansen'in sağ kanattan yaptığı ortalardı.

Buna karşın Barcelona, Aisha'nın güçlü savunma performansı sayesinde rakibinin kontra atak tehlikesini sınırlamayı başardı. Aisha, Madrid CFF'nin en önemli hücum kozu Obamba ile girdiği ikili mücadelelerde üstünlük sağladı.

İlk yarının sona ermesinden önce Barcelona üstünlüğünü iki gole çevirdi; Brugts, Hickman'ın ceza sahası içindeki topunu değerlendirerek kaleci Belén'i geçmeyi başardı ve topu ağlara gönderdi.

Kısa bir süre sonra Eva Pajor, Pina'nın dikkat çeken bireysel çabasıyla başlayan ve Caroline'ın kilit bir pasla inşasını sürdürdüğü bir takım hücumunun ardından güçlü bir şutla ikinci golü ekledi.

İkinci yarının başıyla birlikte Pere Romeu 3 değişiklik yaptı; Aisha, Brugts ve Graham Hansen yerine Van Asten, Carla Julià ve Patri Guijarro'yu oyuna aldı. Ayrıca Marta Torrejón'a tarihi bir anda sahaya çıkma fırsatı tanıdı; Torrejón, Barcelona forması altında 500. resmi maçına çıkarak Melanie Serrano ve Alexia Putellas'ın ardından bu başarıyı elde eden üçüncü oyuncu oldu.

Üçüncü gol gecikmedi; Patri Torrejón'un altıpas içine gönderdiği isabetli ortaya Carla Julià başarılı bir vuruşla karşılık vererek topu ağlara gönderdi.

Barcelona üstünlüğünü sürdürdü ve Patri Guijarro, Rosalía'nın hazırladığı topu değerlendirerek ceza sahası dışından güçlü bir şutla dördüncü golü ekledi. Ardından Pina, Carla Julià ile yeni bir iş birliğinin ardından Patri Guijarro'dan gelen pasla beşinci golü kaydetti.

Son dakikalarda Madrid CFF onur golünü bulmayı başardı; Alba Ruiz'in pasını penaltı noktası civarında karşılayan Conan, Barcelona kalesine şut çekerek topu ağlara gönderdi ve maç ev sahibinin 5-1 galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle Barcelona, İspanya Ligi'ndeki güçlü gösterilerini sürdürdü ve Real Madrid'in cumartesi günü puan kaybetmesinden yararlanarak aradaki farkı 4 puana çıkardı. Pere Romeu'nun takımı, önümüzdeki perşembe günü oynanacak beklenen Avrupa karşılaşmasında Arsenal'i ağırlamadan önce önemli bir moral desteği elde etti.