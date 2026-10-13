Arsenal karşısında: Giroud, Şampiyonlar Ligi tarihinde nadir bir olaya imza attı

... ve Buffon'un arkasında özel bir koltuk!

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Olivier Giroud, salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında eski takımı Arsenal karşısında sahaya çıkarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Lille, Emirates Stadyumu'nda 3-0 kaybetti. Arsenal'in golleri 7 dakika içinde geldi (64, 67 ve 71. dakikalar); sırasıyla Timber, Eze ve Saka ağları havalandırdı.

Giroud maça yedek kulübesinden 78. dakikada dahil oldu ve Japon oyuncu Ayase Ueda'nın yerine sahaya girdi.

Opta verilerine göre, "Giroud, 40 yaş 13 gün yaşıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan 40 yaş ve üzerindeki ilk Fransız futbolcu oldu."

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Deneyimli Fransız yıldız, uyruğu ne olursa olsun, bir Fransız kulübüyle 40 yaş veya üzerinde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ikinci futbolcu da oldu. Bu başarıyı daha önce 2018-2019 sezonunda Paris Saint-Germain formasıyla İtalyan kaleci Gianluigi Buffon elde etmişti.