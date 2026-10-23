Mikel Arteta, Emirates Stadyumu'ndaki kanat oyuncusu eksikliğini gidermeye çalışırken Arsenal, kış transfer döneminde İspanyol devi Atletico Madrid'den oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Kulübün transfer yetkilileri, yaz transfer döneminde yüksek profilli iki hücum oyuncusunun ayrılığına onay verdikten sonra yeniden çok yönlü La Liga kanat oyuncusu Alex Baena'ya yöneldi.

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Arsenal, İspanyol kanat oyuncusu için yeniden harekete geçti

Kuzey Londra ekibi, sezonun ikinci yarısı için yeni bir sol kanat oyuncusu ararken Atletico'nun hücum oyuncusu Baena için ocak ayında girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Yaz aylarında hem Gabriel Martinelli hem de Leandro Trossard ile yollarını ayıran Premier League şampiyonu, onların yerine doğrudan oynayabilecek yalnızca Christos Tzolis'i kadrosuna kattı. Her iki kanatta ve merkezde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncu, teknik ekibin aradığı profile uyuyor.

Baena'nın golcü formu kış görüşmelerini zorlaştırıyor

IMAGO

FootballTransfers'a göre Emirates Stadyumu yönetimi, İspanya millî takım oyuncusunu “ocak ayında transfer edilebilecek bir isim” olarak belirledi. Haberde, İngiliz kulübünün Baena'yı Villarreal'den İspanya'nın başkentine transferinden önce, 2024'te de “hedeflediği” ve sezon ortası transfer dönemi yaklaşırken “olası bir transferi yeniden değerlendirdiği” belirtiliyor. Ancak sözleşmesi 2030'a kadar süren oyuncuyu Metropolitano'dan ayrılmaya ikna etmek zor olacak. Bu sezon dokuz maçta beş gol ve iki asist kaydeden Baena, teknik direktör Diego Simeone tarafından kilit bir isim olarak görülüyor.

Arjantinli forvet de Arsenal'in hedefinde

Baena, Arsenal'in radarındaki tek Atletico yıldızı değil. Kulüp, yaz aylarında bir numaralı transfer hedefi olarak belirlediği Arjantinli oyuncunun hücumdaki takım arkadaşı Julian Alvarez'e de ilgisini sürdürüyor. Forvet Madrid'de kalsa da bonservis bedelinin sezon arasında belirtilen 150 milyon avrodan (126,8 milyon sterlin / 168,3 milyon dolar) 120 milyon avroya (101,5 milyon sterlin / 134,7 milyon dolar) düştüğü bildiriliyor. Sezon ortasında yapılacak bir teklifin finansmanına yardımcı olmak için Arsenal, Viktor Gyokeres'i satmaya hazır ve İsveçli forvete 64 milyon sterlin değer biçti. Bu tutar, Dünya Kupası şampiyonu oyuncu için gereken harcamanın yarısından fazlasını karşılayacak.

Forvetin tercihi, iddialı transfer girişimini tehlikeye atıyor

IMAGO

Arsenal, oyuncu satışlarıyla Atletico'nun Alvarez için istediği bedeli karşılayacak kaynağı sağlasa bile transfer girişimini zorlaştıran bir etken var: forvetin, Atletico'nun La Liga'daki rakibi Barcelona'ya katılmak istemesi. Yeni yılda transfer dönemi açıldığında iki hücum oyuncusundan herhangi biri için sezon ortasında anlaşma sağlamaya çalışmak, İspanyol kulübünün kararlılığını sınayacak. Dolayısıyla Arsenal, ocak ayında hücum hattını güçlendirmek istiyorsa Madrid'de zorlu görüşmelerle karşı karşıya kalacak.