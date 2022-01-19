Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur’un menajeri ile görüşerek futbolcuyu Juventus’tan transfer etmek istiyor.

İngiliz ekibi, Arthur için bir anlaşma zemini bulmayı amaçlıyor. Juventus ile görüşme halinde olan Arsenal, sezonun geri kalanı için Brezilyalı oyuncuyu Londra’ya getirmekte kararlı.

Ancak Juventus, oyuncunun yerini doldurmadan Arthur’u bırakmaya yeşil ışık yakmıyor.

Arthur ne düşünüyor?

Arthur’un menajeri ile yüz yüze görüşmelerde bulunan Arsenal kulübü yetkilileri, Brezilyalı oyuncu için çalışmalarını sürdürürken büyük bir çaba sarf ediyor.

Federico Pastorello, toplantı için Arsenal'in Londra Colney merkezine gitti ve Arsenal ile Juventus arasındaki görüşmelerin olumlu ilerleyeceğini umuyor.

Arsenal, Ainsley Maitland-Niles'ın Roma'ya gitmesinin ardından Mikel Arteta'nın orta saha seçeneklerini desteklemek amacıyla sezonun geri kalanında 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak getirmek niyetinde.

Bu arada Arthur, Premier Lig'i dünyanın en iyi ligi olarak görüyor ve Arsenal formasını giymek istiyor. Brezilyalı futbolcu ayrıca, Londra’da yaşamayı arzuluyor.

Anlaşmayı engelleyen ne?

Juventus, orta sahasını güçlendirmeden Arthur'un gitmesine şimdilik izin vermeyecek.

Bu sezon istediği fırsatları bulamayan Arthur, yine de hala Massimiliano Allegri'nin kadrosunun değerli bir üyesi olarak göze çarpıyor.

Juventus’un salı günü oynadığı Coppa Italia’daki Sampdoria maçında iyi bir performans gösterdi ve 4-1’lik galibiyete 1 asist yaparak katkıda bulundu.

Juventus, sezonun bu aşamasında kadrosunu zayıflatmak istemiyor ve şu ana kadar Arthur konusunda net bir karar veremedi.

Lyon'un oyuncusu Bruno Guimaraes ile ilgilenen Juventus, bu transfer konusunda da ilerleme kaydetmiş değil.

Fransız ikibinin, Bruno Guimaraes için istediği bonservis bedeli Juventus için finansal anlamda sorun yaratabilir.

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