Arsenal, Premier League'de hâlâ puan kaybı yaşamadı. Mikel Arteta'nın ekibi, Sunderland deplasmanında uzun süre çok zorlandı ancak sonunda yine de 0-2 kazandı. Jurriën Timber, sakatlığının ardından ilk kez yeniden sahalara döndü.

Sunderland, ilk yarıda işleri oldukça iyi götürdü. Ev sahibi ekip, Arsenal'i büyük ölçüde kontrol altında tuttu ve bu durum teknik direktör Mikel Arteta'nın canını sıktı. Arteta, hakem kararlarına itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Pozisyonlar azdı ancak Daniel Ballard, bir serbest vuruşta topu kalenin yanından kaydırınca açılış golüne yaklaşmış oldu. Diğer tarafta en tehlikeli isim Kai Havertz'ti ancak Alman oyuncuda bitiricilik eksikti. Martin Ødegaard'ın iyi aksiyonunun ardından Havertz topu üstten auta gönderdi, kısa süre sonra ise kaleci Robin Roefs onun şutunu dikkatli bir müdahaleyle kornere çeldi.

Ardından, Ezri Konsa'nın faulü sonrası penaltı noktasının gösterilmesiyle işler adeta Arsenal için tamamen tersine dönecek gibi göründü. Enzo Le Fee, 11 metrede topun başına geçti ancak vuruşunu David Raya çok iyi uzanarak direğe çeldi.

Böylece skor 0-0 kaldı, ama uzun süre değil; çünkü 58. dakikada diğer tarafta Bruno Guimarães perdeyi açtı. Brezilyalı oyuncu, ceza sahası çizgisinde şutunu çekti ve topun harika bir şekilde üst direkten sekerek ağlara gittiğini gördü: 0-1.

Bununla birlikte Arsenal üzerindeki baskı azaldı ve ekip kontra ataktan ikinci golü bulmayı umdu. Nitekim Bukayo Saka, Roefs'i geçemedi ve Havertz'in kafa vuruşu bloke edildi. Sakatlığından sonra ilk kez oyuna giren Jurriën Timber ise topu ağlara göndermeyi başardı, ancak bunu ofsayt pozisyonundan yaptı.

Son bölümde Arsenal bir kez daha adeta hayatta kalma mücadelesi verdi. Bu bölümde Raya maçın büyük kahramanına dönüştü. İspanyol kaleci, birkaç önemli kurtarış yaptı ve takımını ayakta tuttu. Uzatma dakikalarında ise sonunda 0-2'yi bulan isim Saka oldu. Penaltı noktasında hata yapmadı. Böylece Arsenal kusursuz gidişatını sürdürdü ve dört maç sonunda 12 puana ulaştı.