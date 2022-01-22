Arsenal’ın, İspanyol menajer Mikel Arteta ile uzun vadeli planları var

Arsenal, İspanyol hocası Mikel Arteta’nın sözleşmesindeki son yıla girmeden önce yeni bir anlaşma teklif etmeye hazırlanıyor.

Kulüp yetkilileri, iki yıl önce Unai Emery'nin yerine gelen Arteta'dan memnun kaldı.

İspanyol menajer, Premier Lig’deki iki sezonunda da ligi sekizinci bitirmesine rağmen İngiliz ekibinin beğenisini kazandı.

Arteta, takımını Bukayo Saka ve Emile Smith Rowe etrafında kurarken Pierre-Emerick Aubameyang gibi yüksek kazançlı eski yıldızları bir kenara bıraktı.

Arsenal, Arteta'nın geleceği dönük hamlelerinden dolayı büyük adımlar attıklarından emin görünüyor.

Ne söylendi?

Daily Mail’de yer alan habere göre, Arsenal Arteta’nın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Özellikle, Manchester City’nin Pep Guardiola’nın yerine düşündüğü isim olan Arteta’nın takımdan ayrılması beklenmiyor.

Bir dönem Guardiola’nın teknik ekibinde bulunan Arteta, City’nin başarılı sezonlar geçirmesine katkıda bulundu.

İspanyol hoca, daha sonra eski takımı Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Arteta'nın saha dışındaki liderliği de Emirates'teki yöneticileri etkiledi. 39 yaşındaki hoca, oyuncularını ikna ederek pandeminin başlangıcında geçici olarak ücretlerinde kesinti yapmalarını sağladı.

Covid-19 döneminde kulübün itibarını koruyan Arteta, kulüp yetkililerinin her anlamda takdirini aldı.

Arsenal ayrıca, Arteta'nın 2023 yazındaki sözleşmesinin bitiş tarihinin Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılma tarihiyle denk geldiğinin farkında.

Bu yüzden Arsenal, hocası için elini çabuk tutuyor ve City’e kaptırmak istemiyor.

İspanyol hoca da Arsenal’ın sözleşme uzatma teklifine olumlu bakıyor. Arteta’nın, yeni bir anlaşmayla 5 milyon sterlin’lik maaşında artış yapılacak.

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