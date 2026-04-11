Arsenal, İngiltere şampiyonluk yarışında AFC Bournemouth'a karşı evinde çok ağır bir yenilgiye uğradı

Arsenal, Cumartesi öğleden sonra İngiltere şampiyonluk yarışında ağır bir yenilgiye uğradı. Teknik direktör Mikel Arteta’nın takımı, kendi sahasında 13. sıradaki AFC Bournemouth’a 1-2’lik skorla sürpriz bir şekilde mağlup oldu. Premier Lig lideri Arsenal ile ikinci sıradaki Manchester City arasındaki puan farkı şu anda dokuz puan, ancak Manchester City’nin iki maçı daha var. Bunlardan ilki Pazar günü, Chelsea deplasmanında oynanacak.

Her iki takımda da birer Hollandalı oyuncu eksikti: Arsenal'de Jurriën Timber, Bournemouth'ta ise Justin Kluivert. Her ikisi de sakat. Arsenal ayrıca, yine sakat olan Bukayo Saka ve Martin Ødegaard'dan da yoksun kaldı. Myles Lewis-Skelly ise Aralık sonundan bu yana ilk kez bir Premier League maçında ilk 11'de yer aldı.

Sıradan geçen ilk yarıda, ilk gerçek fırsat 15 dakikadan fazla bir süre sonra geldi ve hemen açılış golünü getirdi. Serbest kalan Adrien Truffert'in ortası William Saliba tarafından yön değiştirildi ve Eli Junior Kroupi ikinci direkte topu kolayca ağlara gönderdi: 0-1.

Arsenal zorlanıyordu. Declan Rice'ın köşe vuruşundan Kai Havertz'in kafası az farkla üstten dışarı çıktı. Ancak bunun dışında ev sahibi takım uzun süre tehlikeli olamadı.

Yarım saatten fazla bir süre sonra, beraberliği yakalamak için mükemmel bir fırsat geldi. Arsenal'in köşe vuruşunun ardından Ryan Christie elle oynadı ve top penaltı noktasına gitti. Viktor Gyökeres penaltıyı kusursuz bir şekilde gole çevirdi: 1-1.

Ancak bu beraberlik bile Arsenal'in ritmini bulmasını sağlayamadı, Bournemouth ise Evanilson ve Alex Scott ile tehlikeli ataklar geliştirdi. İkinci yarı başlar başlamaz Arteta, Eberechi Eze, Leandro Trossard ve Max Dowman'ı oyuna sokarak sert bir müdahaleye gitti.

Sonraki dönemde Arsenal nihayet biraz daha tehlikeli hale geldi. Declan Rice’ın şutu Djordje Petrovic’ten sekerek az farkla üstten dışarı çıktı ve Gyökeres’in golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bournemouth, işin içinde bir şeyler olduğunu sezdi ve biraz da şansın yardımıyla topu ayağına alan Scott sayesinde maçın bitimine 15 dakika kala skor 1-2 oldu.

Arsenal, beraberliği ve belki de daha fazlasını yakalamak için tüm gücüyle mücadele etmek zorundaydı. Gyökeres ve oyuna sonradan giren Gabriel Jesus'un kaçırdığı fırsatlar da eklenince bu başaramadı. Üstüne üstlük İsveçli oyuncu sarı kart da gördü ve bu nedenle gelecek hafta Manchester City ile oynanacak, her şeyi belirleyecek olan kritik maçta cezalı olacak.