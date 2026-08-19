Arsenal, İngiltere’nin son Dünya Kupası’ndaki ilk 11 oyuncusuyla anlaşmaya bir anda yaklaşıyor

Ezri Konsa, The Athletic’in çarşamba öğleden sonra geçtiği habere göre Aston Villa’dan Arsenal’e transfer olmaya çok yakın. İngiltere’nin son şampiyonu, William Saliba ile Jurriën Timber’ın sakatlıkları sürerken savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Aston Villa’nın bonservis beklentisi ile Arsenal’in onun için ödemeye hazır olduğu miktar arasında hâlâ bir fark var, ancak bu farkın önümüzdeki günlerde kapanması bekleniyor.

Transfermarkt verilerine göre 28 yaşındaki savunmacının güncel değeri 45 milyon euro ve Birmingham ekibiyle sözleşmesi 2028’in ortasına kadar devam ediyor.

Konsa, Londra’da savunma hattını güçlendirmek için ideal isim olarak görülüyor. Saliba sırt sakatlığı yaşıyor ve kısa vadede dönüşü beklenmiyor. Timber da hâlâ hazır değil.

Konsa, geçen yaz ABD, Meksika ve Kanada’daki Dünya Kupası’nda İngiltere’nin ilk 11 oyuncularından biriydi. Yalnızca Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde (1-2) maça ilk 11’de başlamadı.

Sağ bekte de oynayabilen savunmacı kariyerine Charlton Athletic’te başladı; kulüp onu Brentford’a sattı. Villa, 2019’da onu 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.