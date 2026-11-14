Viktor Gyokeres, İsveç formasıyla gösterdiği olağanüstü gol performansının ardından rekorlar listesinin zirvesine göz dikti. Arsenal'in forveti, ülke tarihinin en golcü oyuncusu olan efsanevi Zlatan Ibrahimovic'i sonunda geride bırakabileceğine inanıyor.

Reklam

Bir efsanenin tahtının peşinde

Gyokeres, İsveç millî takımında kariyerinin en formda dönemini geçiriyor. Arsenal forveti, Ibrahimovic'in uzun süredir kırılamayan gol rekorunu hedeflediğini de kabul etti. Eski AC Milan ve Manchester United yıldızı, İsveç formasıyla 62 gol atarak futbolu bırakmıştı. Bu rakam, günümüz İsveçli hücum oyuncuları için uzun süre ulaşılmaz görünüyordu. Ancak Gyokeres'in düzenli olarak gol bulmasıyla, imkânsız görünenin mümkün olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

Arsenal'in yıldızı, millî takımda çıktığı 41 A millî maçta 25 gol attı ve bu etkileyici gol ortalamasıyla tüm zamanların golcüleri listesinde hızla yükseldi. Son millî maç arasında dört karşılaşmada dört gol bulan Gyokeres, cumartesi günü Bosna Hersek'e karşı oynanacak maça üst üste yedi Uluslar Ligi karşılaşmasında gol atmış olarak çıkacak. Ibrahimovic'e yetişmenin gerçekçi bir hedef olup olmadığı sorulduğunda 28 yaşındaki oyuncu, uzun vadede bunu başarabileceğine inandığını söyledi.

“Elbette mümkün,” dedi Fotbollskanalen'in aktardığına göre. “Evet, oynamaya devam eder ve uzun süre oynarsam. Yani evet, elbette mümkün. Ulaşmak için çalışacağım bir hedef, yüzde 100. Bu açıdan kendimi iyi hissettim. Bu yolda devam etmek ve millî takım için gol atmak istediğim açık. Harika bir duygu. Bundan daha iyisi olamaz.”

Tüm zamanların golcüleri listesinde yükseliyor

Gyokeres, İsveç'in tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde ilk 10'a hızla yaklaşıyor. Arsenal forması giyen oyuncu üç gol daha atarsa İsveç futbolunun simge isimleri Agne Simonsson ve Tomas Brolin'i geride bırakarak listede dokuzuncu sıraya çıkacak. Son dönemdeki gol serisi, Graham Potter'ın uyguladığı taktik sistemin de başarısını gösteriyor. Bu sistem, forvetin Liverpool'dan Alexander Isak ile birlikte hücumun odak noktasında etkili olmasını sağladı.

Reklam Reklam

Forvet oyuncusu, yeni yönetim altında futbol oynamaktan keyif alıyor ve mevcut Uluslar Ligi mücadelesinde gol serisini sürdürmek istiyor. Turnuvada üst üste yedi maçta gol atmasını değerlendirirken gülümseyerek şunları söyledi: “Bunu düşündüm. Plan bu.”

Related Topics

Gelecek maçlar SWE UEFA Nations League B 14:45 BIH

Uluslar Ligi'nde yükselme hedefi

Bu millî maç döneminde söz konusu olan tek şey bireysel rekorlar değil. İsveç, Uluslar Ligi'nin en üst kademesine yükselmeyi hedefliyor. Cumartesi günü Bosna Hersek karşısında alınacak galibiyet, İsveç'in grubunu lider bitirmesini ve A Klasmanı'na yükselmesini garantileyecek. Gyokeres'e göre dünyanın en güçlü millî takımlarıyla mücadele etmek, gelecekteki büyük turnuvalar öncesinde ivme kazanmak isteyen bu gelişmekte olan kadro için doğal bir sonraki adım.

İsveç kafilesi, Solna'daki maçın ardından mevcut maç programını tamamlamak üzere salı günü Polonya deplasmanına gidecek. Öncelik takımın başarısı olsa da Ibrahimovic'in 62 gollük performansı, Arsenal forveti için önemli bir motivasyon kaynağı olmayı sürdürüyor. Gyokeres, “Elbette olmak istediğiniz yer orası. Uluslar Ligi'ndeki diğer ülkeler gibi. En büyük millî takımlara karşı oynamak istiyoruz. Kendimizi onlarla kıyaslamak istiyoruz,” dedi.

Reklam

Potter'ın taktiksel dönüşümü

Potter, birçok üst düzey yeteneği ilk 11'e başarıyla yerleştirdi; Gyokeres de hücumun en ileri ucunda görev yapıyor. Teknik direktör, Gyokeres'in hafta başında bazı bireysel antrenmanlar yapmasına rağmen tamamen hazır olduğunu ve kadroda yer alabileceğini doğruladı. Potter, takımın durumuna ilişkin bilgi verirken “Herkes hazır. Herhangi bir sorun yok,” dedi.

Bu haber, forvetin rekor arayışını sürdürmesini görmek isteyen taraftarlar için büyük bir moral kaynağı olacak. Efsanenin gol sayısına ulaşmak için hâlâ 37 gol atması gerekse de mevcut performansı, “imkânsız” görülen rekorun “Bulten” lakaplı oyuncu tarafından ciddi biçimde tehdit edilebileceğini gösteriyor.