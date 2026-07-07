Arsenal'in yıldızı takımdan ayrılmaya yakın... Arteta ise 3 büyük transfer planlıyor

Arsenal, transfer piyasasında gelişmelerin yoğun yaşandığı bir hafta geçirdi; kulüp, en önemli hücum oyuncularından birini kadrodan çıkarmaya yaklaşırken, aynı zamanda İngiltere’nin en umut vaat eden genç yeteneklerinden birini transfer yarışında kaybetmesiyle ağır bir darbe aldı. Buna karşın, Londra kulübü, hedeflediği transferlerdeki mali zorluklara rağmen kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Arsenal, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın mevcut yaz transfer döneminde Beşiktaş’a transferi konusunda finansal bir anlaşmaya vardı. “The Athletic” gazetesine göre, Beşiktaş bu transfer için 18 milyon avro temel bedel ödeyecek; buna ek olarak, performansa bağlı 2 milyon avroluk teşvik ve değişken ödemeler de söz konusu.

Kişisel şartlar konusunda nihai bir anlaşmaya varmak üzere oyuncu ile Türk kulübü arasındaki müzakereler devam ederken, transferin Belçika milli takımının Dünya Kupası'ndaki serüveni sonuçlanmadan tamamlanması beklenmiyor.

Arsenal, Leicester City'nin yetenekli oyuncusu Jérémie Mounja'yı transfer etme yarışında ağır bir darbe aldı; Manchester City, transferi kendi lehine sonuçlandırmayı başardı. City, Leicester ile 16 yaşındaki oyuncuyu 12,5 milyon sterlin karşılığında transfer etmek üzere anlaştı; ayrıca gelecekte oyuncunun yeniden satılması durumunda elde edilecek gelirin bir kısmını da alacak.

Son dönemde Munga ile anlaşmaya en yakın taraf Arsenal'di, ancak Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, 2023-2024 sezonunda Leicester City'nin başına geçtiğinden beri oyuncuyla olan tanışıklığından yararlanarak, oyuncuyu ikna etmede kilit bir rol oynadı.

Munga bu hafta 17. yaşını dolduracak ve kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalamaya hak kazanacak. Her iki kulübe de transfer olmaya açık olmasına rağmen, Munga kısa sürede Manchester City ile anlaşmaya vardı; Arsenal ise transferin nihai maliyetinin belirlediği bütçeyi aştığını görünce görüşmelerden çekilme kararı aldı.

Arsenal’in transfer piyasasındaki hedefleri kimler?

Arsenal, yeni sezonun başlamasından önce hücum hattını güçlendirecek transferler arayışını sürdürüyor ve Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers, kulüp yönetiminin bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Kulüp ayrıca, forvet hattını güçlendirmek için değerlendirilen seçenekler arasında Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı transfer etme olasılığını da ciddi bir şekilde değerlendiriyor.

Ancak Aston Villa ve Paris Saint-Germain, her iki oyuncuyu da elden çıkarmak için 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep ettiği için, bu transferlerin hiçbirinin tamamlanması kolay olmayacak.

Orta sahada ise Brezilyalı Bruno Guimarães, Arsenal’in ilgi odağı olmaya devam ediyor; ancak “The Athletic”in aktardığına göre, Newcastle United, özellikle Anthony Gordon ve Sandro Tonali’yi kadrodan çıkardıktan sonra, oyuncunun satılık olmadığını vurgulamaya devam ediyor.

Takımdan ayrılması muhtemel oyuncular kimler?

İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga, İtalya ve İspanya’daki birçok kulübün ilgisini çekiyor. Herhangi bir kulüp, sözleşmesindeki 5 milyon sterlinlik tazminat bedelini ödeyerek Kepa’yı transfer edebilir ve bu da mevcut transfer döneminde ayrılmasına zemin hazırlayabilir.

Öte yandan, takım kaptanı Martin Ødegaard’ın Trossard’ın izinden giderek Türkiye Ligi’ne transfer olmak üzere bir anlaşmaya vardığına dair haberler yalanlandı.

Haberlerde, Odegaard’ın tüm dikkatini Norveç milli takımının Dünya Kupası serüvenine verdiğinin, ayrıca Arsenal’de kendini istikrarlı ve mutlu hissettiğinin ve şu anda ayrılmayı düşünmediğinin vurgulandığı belirtildi.