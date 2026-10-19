Arsenal'in yıldızı Arteta'dan "bıktı" ve ayrılmak istiyor: Madrid'in devi onu bekliyor!

Team Talk sitesinin aktardığına göre, Arsenalli İsveçli forvet Viktor Gyökeres, mevcut durumundan duyduğu rahatsızlık ve İspanyol teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde sınırlı süre bulabilmesi nedeniyle, önümüzdeki kış transfer döneminde Londra ekibinden ayrılmaya açık hale geldi.

Gyökeres, Sporting Lizbon formasıyla parladığı ve gol yollarında dikkat çekici performanslar sergileyerek transfer piyasasının en çok aranan forvetlerinden biri haline geldiği dönemin ardından, yaklaşık 70 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Arsenal'e katılmıştı.

Ancak Kuzey Londra'daki serüveni şimdiye kadar umduğu gibi gitmedi; Arteta'nın planlarındaki rolünün gerilemesi, hem oyuncuyu hem de çevresini ocak ayında ayrılık seçeneklerini değerlendirmeye yöneltti.

İngiliz siteye göre, İsveçli forvetin elindeki fırsatların azlığı, Arsenal'den ayrılmayı düşünmesinin başlıca nedenini oluşturuyor. Bu sırada bazı kulüpler, kış transfer döneminde onu kadrolarına katmak için harekete geçmeye hazırlanırken durumunu takibe aldı.

Gyökeres'in rahatsızlığı yalnızca mevcut döneme ait değil; kökleri, Arsenal'in Atletico Madrid forveti Arjantinli Julian Alvarez ile anlaşmaya ilgi gösterdiği geçen yaza dayanıyor. Bu ilgi, özellikle oyuncunun Barcelona'ya transfer olma ihtimalinin azalmasının ardından ortaya çıkmıştı.

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Site, bu ilginin hâlâ devam ettiğini ve bunun forvetlerin geleceğine dair yeni ihtimallerin kapısını araladığını belirtti.

Daha önce bazı haberlerde, Gyökeres'in Atletico Madrid'e transfer olması, buna karşılık Alvarez'in Arsenal'e katılması ve Londra ekibinin ek bir ücret ödemesini içeren takaslı bir transferin parçası olabileceğinden söz edilmişti.

Ayrıca Atletico, oyuncunun Manchester United'ın teklifini de reddederek Arsenal'e transfer olmayı tercih etmesinden önce, 2025 yazında İsveçli forvete ilgi gösteren kulüpler arasında yer almıştı.

Atletico Madrid, Gyökeres'i kadrosuna katma ihtimaliyle en çok anılan kulüplerden biri olmayı sürdürüyor. Ancak hizmetleri için yaşanacak rekabet yalnızca İspanyol ekiple sınırlı kalmayabilir; İngiltere Premier Lig'den başka kulüpler ile İtalya ve Almanya'dan takımlar da oyuncunun Arsenal'deki durumunun gelişimini takip ediyor.

Gyökeres'in rolündeki gerileme

Ayrılık düşüncesi, Gyökeres'in Arsenal'deki durumu ile milli takım düzeyinde sergilediği performans arasındaki belirgin farkın ortasında gündeme geliyor.

İsveçli forvet, geçen sezon 21 gol kaydedip takımının Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenine katkı sağlamasının ardından, Londra'ya geldiğinden bu yana kendisinden beklenen rolü bulamadı.

Rapora göre Gyökeres, teknik özellikleri İsveçli forvetten farklı olmasına rağmen Kai Havertz'in Arteta'nın planlarında yeniden ön plana çıkmasıyla forvet mevkiindeki rekabetin de etkisiyle, bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

Buna karşılık Gyökeres, son milli maç arasında İsveç Milli Takımı ile dikkat çeken bir performans sergileyerek Uluslar Ligi'nde 4 gol kaydetti. Bu da milli takımdaki rolüne kıyasla İngiliz ekibindeki süresinin azalmasının nedenlerine dair soru işaretlerini artırdı.