Arsenal'in sezon sonunda kontratı bitecek olan Fransız golcüsü Alexandre Lacazette birçok kulüple transfer görüşmesinde bulunduğunu açıkladı.

2017'de transfer olduğu Londra ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lacazette, kontratının sona eriyor olması nedeniyle İngiltere dışındaki takımlarla görüşme hakkını kullandığını belirtti.

Fransız basınından Canal Plus'a konuşan Lacazette, tekliflere açık olduğunu ve henüz geleceğine ilişkin net bir karar vermediğini söyledi.

Lacazette'in eski takımı Lyon ile bir süredir görüştüğü ve bu gelişmelerin ileri bir seviyeye geldiği bilinirken, Lyon için 129 gol atan yıldız oyuncu da yeniden eski takımının formasını giymeye sıcak bakıyor.

Şampiyonlar Ligi zora sokuyor

Pierre-Emerick Aubameyang'ın Barcelona'ya transferinden bu yana Arsenal'de kaptanlık bandını takan Lacazette, ayrıldığından beri Lyon ile olan temasını hiç kesmediğini belirterek bu transfere açık kapı bıraktı.

Yılda bir ya da iki kez kulüp personelini ziyaret ettiğini aktaran Lacazette'in transferi için en şanslı kulüp olarak Lyon gösteriliyor.

Uzun bir aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmek isteyen Lacazette'in Lyon'a transferinin önündeki tek engel ise Lyon'un Şampiyonlar Ligi potasının uzağında olması.

Ligde sekizinci sırada bulunan Lyon, Şampiyonlar Ligi potasının yedi puan gerisinde yer alıyor ve bitime altı maç kala Devler Ligi biletini elde etmesi kolay görünmüyor.

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