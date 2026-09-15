Arsenal'in yükselen yeteneği genç Max Dowman, konuk olduğu Ipswich Town'ı (4-1) yenmeye öncülük ederek İngiliz futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İki takım arasında hâlen "Portman Road" sahasında İngiltere Lig Kupası üçüncü tur mücadeleleri kapsamında oynanan karşılaşmada bu başarıyı elde etti.

Dowman, konuk ekip adına yedinci dakikada erken golü kaydederek kendisini maçın mutlak yıldızı olarak gösterdi; Ipswich savunmacısı Cedric Kipre'yi çalımladıktan sonra kaleci Christian Walton'la baş başa kaldı ve ceza sahası içinden attığı ustaca bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Genç yetenek bununla da yetinmedi; ikinci yarının başlangıcıyla birlikte, tam olarak 47. dakikada yeniden ağları havalandırarak Arsenal'in üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içinde ipek gibi bir ara pas aldıktan sonra, kaleci Walton'ı yanıltan yerden sürünen bir topla ağları buldu.

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Bu iki imzasıyla, 16 yaşındaki oyuncu "Opta" verilerine göre tarihi rekorlar kırdı; (16 yaş ve 258 gün) yaşıyla Lig Kupası tarihinde Arsenal adına gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Böylece Premier Lig'de bir kulüp adına Lig Kupası'nda gol kaydeden en genç üç oyuncuyu içeren ve tamamen Arsenal'in tekelinde olan listede ikinci sıraya yerleşti. Kendisinin önünde Cesc Fabregas (2003 yılında Wolverhampton'a karşı 16 yaş ve 212 gün) bulunurken, Jack Wilshere'i (2008 yılında Sheffield United'a karşı 16 yaş ve 266 gün) geride bıraktı.

Ayrıca Dowman, Wayne Rooney'nin yine Lig Kupası'nda 2002 yılı Ekim ayında Everton forması altında Wrexham karşısında elde ettiği tarihi başarının ardından, İngiltere Premier Lig kulüpleri tarihinde 16 yaşında tüm müsabakalar dahil tek bir maçta ikili (iki gol) kaydetmeyi başaran yalnızca ikinci oyuncu oldu.



