Arsenal'in yeni transferi Fabio Vieira, kendisini Lionel Messi'ye benzetti

Portekizli orta saha oyuncusu, Haziran ayında Arsenal'e transfer olduktan sonra Premier Lig'de olmaktan çok memnun.

Arsenal'in yeni çocuğu Fabio Vieira, yedi kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile "nitelikleri" paylaştığını iddia ediyor. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun izinden gitmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncu, Haziran ayında 30 milyon sterlinlik (35 milyon dolar) bir transferi tamamlamasıyla Topçular için şok bir anlaşma oldu.

Porto'da altı gol ve 11 asistle sonuçlanan 2021-22 sezonunun ardından satın alındı ve Vieira, İngiliz futbolunda en azından bazı bölümlerde Messi ile karşılaştırılabilir bir yetenek sergileyebileceğine inanıyor.

Fabio Vieira, Lionel Messi'ye ne kadar benziyor?

The Athletic'e güçlü yanlarını açıklayan Vieira, "Ronaldo ve Messi'yi seviyorum. Messi'yi oyun tarzından dolayı seviyorum. Benimki gibi - sol ayaklı, aynı özelliklerden bazılarını taşıyorum. Ve Ronaldo'yu Portekizli olduğu için değil, sıkı çalışması ve zihniyeti yüzünden örnek alıyorum. İnanılmaz. Ve birçok gol atıyor. Onlar inanılmaz oyuncular."

Vieira, Premier Lig mücadelesi için şunları ekledi: "Dünyanın en iyi ligi. İngiltere bana her zaman çok çekici gelmiştir. Büyük Portekizli oyuncular burada oynadı. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Joao Cancelo. Onları takip etmek istiyorum.

"Gençken Porto'da oynamak hep hayalimdi. Ama asıl hayalim Premier Lig'de oynamaktı."

Vieira'nın İngiltere'deki diğer Portekizli yıldızların seviyesine çıkacağını iddia etmeden önce kanıtlaması gereken çok şey var.

Fabio Vieira'nın en iyi pozisyonu ne?

Emirates Stadyumu'nda kendisini geliştirmesini en kolay hale getirecek pozisyonu açıkladı: "Menajer, bana orta saha oyuncusu olarak (8 numara, 10 numara) veya kanatta, solda veya sağda oynayabileceğimi bildiğini söyledi. Çok yönlü bir oyuncu olduğumu biliyorlar.

“10 numarayı tercih ederim. Bu benim gerçek pozisyonum."

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