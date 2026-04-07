Arsenal'in yedekleri Avrupa'nın en güçlüsü... Rice, Arteta'nın tarihi rekorunu egale etti

Arsenal'i Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir galibiyete taşıyan dikkat çekici rakamlar

Arsenal, bu akşam Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un sahasından 1-0'lık değerli bir galibiyetle dönerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı.

Arsenal, 15 Nisan'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında seriyi tamamlamayı bekliyor. Kazanan takım, yarı finalde Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanacak İspanyol derbisinin galibi ile karşılaşacak.

"Opta" verilerine göre, Declan Rice, Sporting Lizbon karşısında 13 kez topu kaptı; bu, Şubat 2013'te Mikel Arteta'nın (takımın şu anki teknik direktörü) Bayern Münih'e karşı yaptığı (o da 13 kez).

Kai Havertz'in Gabriel Martinelli'nin asistiyle attığı galibiyet golü, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in yedek oyuncular tarafından (gol ve asist) kaydedilen dördüncü gol oldu; bu, turnuva tarihindeki tek bir sezonda herhangi bir takım için en yüksek rakamdır.

Arsenal'in yedekleri bu sezon tüm turnuvalarda 38 gole katkıda bulundu (24 gol ve 14 asist), bu da Avrupa'nın beş büyük ligindeki diğer tüm takımlardan daha fazla.

