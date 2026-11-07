Arsenal kalecisi Kepa Arrizabalaga, Bask Ülkesi temsilî takımına çağrılmasının ardından eski kulübü Athletic Club'ın San Mamés Stadı'na duygusal bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Kepa, gelecek hafta sonu Bilbao'da Güney Amerika'dan gelen Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı için Euskal Selekzioa kadrosuna alındı.

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Rekor transferin kalecisi Bilbao'ya dönüyor

Osasuna Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, Ondarroa doğumlu kaleciyi 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma için belirlediği 22 kişilik kadronun öne çıkan isimlerinden biri olarak seçti. Daha önce Real Madrid ve Bournemouth'ta kiralık olarak forma giyen Arrizabalaga, şu anda Arsenal'de David Raya'nın yedeği. Kaleci, 2018'de Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Stamford Bridge'e gitmesi için ödenen 80 milyon avro, bir kaleciye ödenmiş dünya rekoru transfer bedeli olmayı sürdürüyor.

Yurt dışında oynayan üç isim yerel kadroya katılıyor

Arrizabalaga'nın yanı sıra İspanya dışında forma giyen Udinese forveti Unai Gomez ve Bolton Wanderers hücumcusu Gaizka Larrazabal da kadroda yer alıyor. Osasuna kalecisi Aitor Fernandez ise kalede forma rekabeti sağlayacak. Arrasate, kadroyu oluştururken bir kez daha büyük ölçüde Athletic Club, Real Sociedad, Osasuna ve Deportivo Alaves'ten tanıdık isimlere yöneldi.

Savunmada Athletic'ten Dani Vivian, Hugo Rincon ve Johaneko Louis-Jean'e, Sociedad'dan Jon Pacheco, Igor Zubeldia ve Aihen Munoz, Osasuna'dan Inigo Arguibide ile Malaga'dan Einar Galilea eşlik ediyor.

Orta saha seçenekleri arasında Athletic'ten Mikel Jauregizar, Sociedad'dan Benat Turrientes, Alaves'ten Pablo Ibanez ve Ander Guevara, Osasuna'dan Asier Osambela ve Sevilla'dan Jon Guridi bulunuyor. Hücum hattını ise Athletic'in yıldızı Oihan Sancet, Osasuna'dan Kike Barja ve Racing Santander'den Inigo Vicente ile Asier Villalibre tamamlıyor.

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Tarihî hazırlık maçı kültürel bağları onurlandırıyor

Bask Futbol Federasyonu Başkanı Xabier Goni'nin düzenlediği karşılaşma, bölgeyi temsil eden takımın geçen yıl 15 Kasım'da Filistin'i Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta ve Urko Izeta'nın golleriyle, 51.396 kişilik rekor seyirci önünde 3-0 mağlup etmesinden bu yana ilk maçı olacak. Gelecek cumartesi oynanacak karşılaşma, 1936'da Başkan Jose Antonio Aguirre yönetiminde kurulan ilk özerk Bask Hükûmeti'nin 90. yıl dönümünü kutladığı için derin bir kültürel anlam taşıyor.

Aguirre, daha sonra 1937'de İspanya İç Savaşı sırasında Avrupa ve Amerika kıtalarında maçlar yapmak üzere Euzkadi takımını kurdu. Venezuela da Francisco Franco diktatörlüğünden kaçan binlerce Bask siyasi sürgününü kabul ettiği için bölgeyle özel bir bağa sahip.

Ev sahibi ekip, rakibine karşı kusursuz serisini korumak istiyor

Arrrizabalaga, millî aranın ardından Mikel Arteta yönetimindeki yedek kalecilik görevine devam etmek üzere Kuzey Londra'ya dönmeden önce, gelecek hafta sonu tanıdık bir ortamda nadir bulduğu ilk 11 fırsatını elde etmeyi umacak. Bilbao'daki maçta Euskal Selekzioa, Venezuela ile dördüncü karşılaşmasında rakibine karşı tarihindeki yüzde 100'lük galibiyet oranını korumaya çalışacak. Ev sahibi ekip, Güney Amerika temsilcisini daha önce Haziran 2007'de San Cristobal'deki deplasman maçında 4-3, Aralık 2010'da eski San Mames'te 3-1 ve Ekim 2018'de Mendizorrotza'da 4-2 mağlup etmişti.