Arsenal’ın yaz transferi Andria Bartishvili, henüz ilk maçına çıkmadan ayak bileği bağlarındaki hasar nedeniyle üç aya kadar sahalardan uzak kalabilir

Arsenal'ın yeni transferi Andria Bartishvili, Gürcistan'da kiralık olarak oynarken ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirdi. 17 yaşındaki oyuncunun iki ila üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yaz aylarında 4 milyon sterlinlik anlaşmayla Arsenal'a katılmayı kabul eden hücuma dönük orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla ilk maçına çıkamadan Konferans Ligi lig aşamasının geri kalanını kaçırabilir.

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Bartishvili, Iberia 1999'daki kiralık döneminde ayak bileği bağlarından sakatlandı

football.london'a göre Bartishvili, Kolkheti 1913'ten kiralık olarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer Gürcistan ekibi Iberia 1999'da forma giyiyordu. Ancak sakatlığı, lig aşamasının geri kalanında oynamasına engel olabilir. Iberia, sakatlığı sosyal medya hesaplarından doğruladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Andria Bartishvili'nin MR sonuçları, ATFL'de (ön talofibular bağ) yüksek kaliteli hasar olduğunu doğruladı. Andria, sezon bitmeden birkaç aşamalı tedavi sürecinden geçip rehabilitasyonunu tamamlayabilecek.”

Sakatlık, Arsenal'in genç oyuncusunu Avrupa tecrübesinden mahrum bırakacak

Bartishvili'nin yazın yeni Arsenal takım arkadaşlarına katılması bekleniyor. Seçilmesi hâlinde sezon öncesi dönemde kulüp adına ilk maçına çıkabilir. Bu nedenle sakatlık, onu değerli bir Avrupa tecrübesinden mahrum bırakacak önemli bir darbe oldu. Birçok büyük kulübün istediği genç oyuncuyu Arsenal, Liverpool gibi rakiplerini geride bırakarak yaklaşık 4 milyon sterlinlik bir anlaşmayla kadrosuna kattı.

Bartishvili, Shamrock Rovers'tan Victor Ozhianvuna ve Independiente'den Ekvadorlu ikizler Holger ile Edwin Quintero'nun da aralarında bulunduğu, kulübe katılan genç yıldızlardan biri. Eylül ortasında football.london'un genç yetenekleri transfer etme çabalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Mikel Arteta şöyle dedi: “Bu, kulüp olarak birlikte yürüttüğümüz bir iş. Bu seviyeyi sürekli korumak istiyorsak ve oyuncuları akademiden ya da genç takımlardan A takıma çıkarmanın en iyi yol olduğunu biliyorsak, oyuncu bulma konusunda dünyanın en iyilerinden biri olmaları gerekiyor. Bu seviyeyi sürdürmek için kendimize en iyi şansı vermek adına hem ülke içinde hem de yurt dışında bulabileceğimiz en iyi yetenekleri keşfetmeliyiz.”

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Gürcistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü Bartishvili'nin zirveye çıkabileceğine inanıyor

Gürcistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda şu ana kadar iki kez forma giyen Bartishvili'nin yakında A milli takıma çağrılabileceği düşünülüyordu. football.london'a özel açıklamalarda bulunan 21 Yaş Altı Milli Takımı teknik direktörü Ramaz Svanadze şunları söyledi: “Kendisini en üst düzeyde gerçekten göstermek için her türlü şansa ve fırsata sahip olduğuna inanıyorum, çünkü yapmak istediği tam olarak bu. Arsenal'in A takımında en üst düzeyde oynamak istiyor.

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“Elbette birçok oyuncu bunu istiyor ama bu yolda devam ederse bunu başarabilecek yeteneğe ve zihinsel yapıya, gereken zihniyete de sahip. İngiliz futbolunu karakterize eden yüksek tempo, uyum sağlamaları gereken bir şey. Onun için en büyük zorluk bu olacak.”

Bartishvili'yi şimdi ne bekliyor?

Bartishvili şimdi Gürcistan'da birkaç aşamalı tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçecek. Iberia, sezon bitmeden sahalara dönmesini bekliyor.

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İyileşme süreci planlandığı gibi giderse orta saha oyuncusu yazın Arteta'nın kadrosuna katılacak ve sezon öncesi dönemde Arsenal formasıyla ilk kez sahaya çıkmaya çalışacak.