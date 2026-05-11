Arsenal'in VAR müdahalesinin ardından şikayet başvurusu yapıldı: İngiltere'deki şampiyonluk yarışı yeni bir yön alacak mı?

İngiliz basında yer alan haberlere göre, West Ham United bu durumu öylece bırakmadı ve İngiliz hakem organizasyonu (PGMOL) nezdinde şikayette bulundu. Bunun nedeni, maçın son dakikasında Callum Wilson'ın golünün geçersiz sayılmasıydı.

Arsenal, Pazar öğleden sonra küme düşme adayı West Ham United karşısında son derece zor anlar yaşadı. London Stadium'da Mikel Arteta'nın takımı, Leandro Trossard'ın golüyle maçın sonlarında öne geçti, ancak uzatma dakikalarında galibiyeti elinden kaçıracak gibi görünüyordu.

Bir köşe vuruşundan Wilson seken topu yakaladı ve ardından rakip kaleye gönderdi. Bu golle Wilson sadece Arsenal'i zor durumda bırakmakla kalmadı, aynı zamanda West Ham'a küme düşme mücadelesinde önemli bir puan kazandırdı.

Ancak VAR'ın müdahalesi sonrasında gol iptal edildi. Arsenal kalecisi David Raya, korner atışı sırasında formasından çekilerek engellendi ve uzun süren değerlendirmelerin ardından gol iptal edildi. Hakemlerin bu karara varması toplamda dört dakika sürdü. Hakem Chris Kavanagh, VAR ekranında durumu toplam on yedi kez izlemek zorunda kaldı.

Çeşitli İngiliz medya kuruluşları, West Ham'ın bu nedenle, kararın bu kadar uzun sürmesi de dahil olmak üzere, bariz bir hata yapılamayacağı görüşünde olduğunu bildiriyor. Bu durumda, hakemin ilk kararı, yani golü onaylama kararı geçerli kalmalıdır.

Bu şikayetin ne kadar anlamlı olacağı ise henüz belirsiz. Çoğu zaman, hata kabul edilse bile karar değişmez.