Ukraynalı futbolcu, evlenme teklif etme şeklinden dolayı büyük bir pişmanlık duyuyor.

Oleksandr Zinchenko, dünyanın en güzel kadınlarından birisi olarak anılan karısına, iç çamaşırıyla evlenme teklif ettiğini açıkladı, ancak eşi 'Ukraynalı Brad Pitt' olduğu için kedisine hayır diyemedi.

Arsenal'in yıldızı 2019'da Ukraynalı Vlada Zinchenko ile evlendi ve mutlu çift bir aile kurdu.

Ancak dört yıl sonra bile, Zinchenko evlenme teklifi şeklinden dolayı hâlâ utanıyor.

Ne söylendi?

FootballersLives'a konuşan Zinchenko şunları söyledi: "Teklif etme şeklim şimdiye kadarki en kötü teklif olabilir.

"Çok utanç vericiydi. Tabii ki evet dedi, çünkü ben Ukraynalı Brad Pitt'im ve harika bir vücudum var.

"Dürüst olmak gerekirse, teklifime hayatım boyunca pişman olacağım. Şimdiye kadarki en kötü şeydi. Bu gerçekten inanılmazdı."

Zinchenko, Ukrayna'nın Euro 2020 elemelerinde Portekiz'e karşı iç saha maçı olduğunu ve maç sonrası röportajında kendisine evlenme teklif etmeyi planladığını açıkladı.

Ancak önceden Vlada'nın ailesinden izin almak istediyse de bunu yapamadı.

"Bu fikir mükemmeldi. Maçı 2-1 kazandık. Yüzüğüm çantamdaydı ve bunu yapmak istedim.

"Ama büyüdüğümden beri, sevdiğin kadına evlenme teklif etmeden önce ailesinden izin alman gerektiğini biliyordum.

"Teklifi yapmayı planlayan herkese bir tavsiye vermek isterim, lütfen benim yaptığım gibi yapmayın. O sırada delirdim.

"Bir süre dışarı çıktım ve yürüdüm. Ona çiçekler aldım.

“Neden başka bir yerde değil de apartmanda evlenme teklif ettiğimi gerçekten bilmiyorum."

Hatasını telafi etti

Zinchenko romantik jestini daha sonra yapabildi. Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda kalp şeklinde çiçeklerle çevrili bir alanda, Vlada için tek dizinin üstüne çökerek evlenme teklif etti ve hatasını telafi etti.

Ukraynalı oyuncu, bu sezon beşinci Premier Lig şampiyonluğu madalyasını ve Arsenal'deki ilk madalyasını almak istiyor.

Zinchenko, City ve Arsenal'in Etihad Stadı'nda karşı karşıya gelmesiyle eski takımını mağlup etmek istiyor.