Transfer piyasası kritik aşamalarına girerken, kadrosunu Rodri, Julian Alvarez ve Cancelo transferleriyle güçlendirmeye odaklanan Barcelona'da hareketlilik arttı. Kulüp aynı zamanda bazı oyuncuların gönderilmesi üzerine de çalışıyor; bu, Deco ve Hansi Flick'in yürüttüğü hırslı planlamanın hayata geçirilmesine olanak tanıyacak bir maaş tavanı alanı yaratmak için zorunlu bir adım.

Barcelona, Araujo'nun ayrılığına zaten onay vermişti; kulüp bu arada Marc Casado'nun transferini önümüzdeki günlerde yaklaşık 40 milyon euro karşılığında sonuçlandırmayı umuyor.

Jules Kounde da uygun bir mali teklif gelmesi halinde Barcelona'nın ayrılığına kapı açabileceği oyuncular arasında yer alıyor.

Sport gazetesine göre "Fransız defans oyuncusu yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katıldı, ancak Arsenal onun durumunu yakından takip ediyor. Kounde ayrılmaya istekli olduğunu gösterirse, Londra kulübü, hem stoper hem de bek olarak oynayabilecek üst düzey bir defans oyuncusu arayışında olduğu için güçlü bir hamle yapmaya hazır olacak."

Kounde ile anlaşma fikri Mikel Arteta tarafından büyük beğeni topluyor, ancak özellikle oyuncunun son dönemde Barcelona ile sözleşmesini yenilemiş olması nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi; tüm göstergeler onun Katalan kulübünde kalmak istediğine işaret ediyor.

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Flick'in görüşmesi Kounde'nin geleceğini belirleyecek

Bununla birlikte Kounde, aralarında Araujo ve Casado'nun da bulunduğu bazı oyunculara daha önce tutumunu açıklamış olan Hansi Flick ile bir görüşme yapmayı hâlâ bekliyor; dolayısıyla bu konuşmanın sonucunu beklemek gerekli olacak.

Kounde bugün antrenmanlara katıldı; oyuncunun geleceği ise hâlâ birden fazla ihtimale açık. Barcelona savunma hattında bazı değişiklikler yapmak istiyor, ancak bu planın hayata geçirilmesi için ek bir mali gelir elde etmek gerekiyor ve bu gelir Kounde'nin satışından gelebilir.

Arsenal ise transfer piyasasında hem stoper hem de sağ bek rollerini üstlenebilecek esnekliğe sahip bir defans oyuncusu arayışına girdi. Arteta çok yönlü oyunculara büyük önem veriyor; bu da Kounde'yi onun oyun tarzına tam anlamıyla uygun kılıyor.

Ayrıca Arsenal yeni sezona savunma hattında bariz sorunlarla başlıyor. William Saliba sırt sorunları nedeniyle belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacak, Jurrien Timber ise kasık bölgesinde kronik sorunlar yaşıyor ve bu durum düzenli olarak forma giymesini zorlaştırıyor. Bu nedenle Arsenal önümüzdeki haftalarda kesinlikle yeni bir defans oyuncusuyla anlaşma yönünde ilerliyor.

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Konsa ikilemi

Arsenal, Aston Villa'nın defans oyuncusu Ezri Konsa'yı transfer piyasasında ana hedefi olarak belirlemişti, ancak İngiliz kulübü oyuncudan vazgeçmek için 75 milyon eurodan fazlasını istiyor; Arsenal bunu yüksek ve transfer piyasasına uygun olmayan bir bedel olarak değerlendiriyor.

Bu bedelde ısrar edilmesi halinde Kounde, Arsenal için önemli bir seçenek haline gelecek, ancak Londra kulübünün öncelikle oyuncuyu ikna etmesi gerekecek; özellikle de Flick'in artık onu projesinde stratejik bir unsur olarak görmemesi nedeniyle.

Kounde, Barcelona'da önemli bir oyuncu olmasına rağmen, geçtiğimiz sezon rolü geriledi ve Flick bu mevkide asıl olarak Eric Garcia'ya yönelmeye başlamıştı.

Barcelona, Kounde'yi göndermek için dev bir teklif bekliyor

Barcelona şu anda gelişmeleri takip ediyor ve her senaryoyla başa çıkmaya hazır. Kulüp, Kounde'yi satmak için gelecek dev bir mali teklifi kabul etmeye hazır olacak; amacı elde edilecek geliri en üst düzey bir defans oyuncusuyla anlaşmak için kullanmak.

Kounde'nin ayrılması halinde Flick'in sol kanatta Barcelona'ya transferi yaklaşan Cancelo ile Alejandro Balde seçenekleri olacak; sağ kanatta ise takımın Eric Garcia ve Alman teknik adamın açıkça beğendiği genç oyuncu Xavi Espart gibi alternatifleri bulunuyor.

Dolayısıyla son söz, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Premier Lig'de son derece büyük takdir gören Kounde'nin kendisine ait olacak.

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