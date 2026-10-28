Fleetwood Town, Premier League şampiyonu Arsenal'ı penaltı atışlarında eleyerek Carabao Kupası'nda unutulmaz bir geceye imza attı. Ancak League Two ekibinin tarihi başarısı, maç sonrası kutlamalarda yaşanan komik ve küfürlü bir dil sürçmesiyle kısa süreliğine gölgede kaldı.

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Carabao Kupası'nda dev bir sürpriz

League Two ekibi, normal süresi 1-1 biten maçta Arsenal'e karşı direnerek EFL Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Tur penaltılara kalırken Fleetwood, beş penaltısının tamamını gole çevirerek olağanüstü bir soğukkanlılık sergiledi.

Kaleci Jay Lynch, Bruno Guimaraes'in penaltısını kurtararak gecenin kahramanı oldu ve Conor Haughey'ye turu getiren penaltıyı sert bir vuruşla gole çevirme fırsatı doğdu. Ancak birkaç dakika sonra manşetlere çıkan, Haughey'nin adrenalin dolu televizyon röportajıydı.

Haughey'nin küfürlü sevinci

Saha kenarında Lynch'in yanında duran Haughey'ye, Sky Sports muhabiri Juliette Ferrington turu getiren penaltıyı kullanmadan önce aklından neler geçtiğini sordu. Duygularına hâkim olamayan savunmacı, canlı yayında ağzından çıkanı tartmadı.

Haughey, “Bilmiyorum. Köşemi seçmek, üst köşeye vurmak ve s*ktir olup koşmak,” dedi. “Akıl alır gibi değil. Çocuklarla çok gurur duyuyorum. Bu, takımın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.”

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Küfrün ardından Ferrington hemen özür diledi. Röportaj, Haughey'nin mahcup bir bakışıyla sona ererken Ferrington ikinci kez özür dilemek zorunda kaldı. Yayın sahadan stüdyoya döndüğünde iki kez daha özür dilenmesi, tekrarlanan bu tepki karşısında bazı izleyicilerin kafasını karıştırdı.

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Arsenal'in baskısına direndiler

Canlı yayındaki dil sürçmesinin ötesinde bu galibiyet, Fleetwood için muazzam bir başarı. 90 dakika boyunca kritik kurtarışlara imza atan Lynch, takımın Premier League'in son şampiyonunu etkisiz hâle getirmek için zorlu hava koşullarından nasıl yararlandığını anlattı.

Kaleci, “Savunmayı yönlendirmekten sesim kısıldı,” dedi. “Bütün takım maç boyunca muhteşemdi. İngiltere şampiyonunu yendik, bu çocukların hakkını vermek gerek. Fleetwood'da tipik bir geceydi. Fırtına bekliyorduk, koşulların berbat olacağını biliyorduk. Bunun lehimize olabileceğini düşündük.”

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Lynch ayrıca takımın yakın dönemde yerel kupalarda yaşanan sürprizlerden ilham aldığını açıkladı. “Geçen yıl Grimsby'nin Man Utd'yi yenmesi bize cesaret verdi,” diye ekledi. “Kendimizi biraz onlarla kıyasladık. Bu, kulüp ve şehir için inanılmaz. Açıkçası herkes için her şey demek.”

Sonraki turu bekliyorlar

Fleetwood şimdi bir sonraki rakibini öğrenmek için Carabao Kupası kurasını heyecanla bekleyecek. Son İngiltere şampiyonunu eleyen ve zorlu bir penaltı serisini geçen kulüpte, tarihi kupa yolculuğunu sürdürme hedefiyle özgüven dorukta olacak.