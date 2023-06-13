Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir dönem Arsenal’de de görev yapan ünlü gözlemci Francis Caggigao ile anlaştı.

Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla noktalayan ve yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray’da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın Emre Utkucan’ın başında bulunduğu scout ekibini güçlendirmek için çalışmalara başladığı ve bu doğrultuda uzun süre Arsenal’de de görev yapan Francis Cagigao ile anlaştığı öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre son olarak Şili Milli Takımı’nda sportif direktörlük yapan Cagigao’nun görev tanımı henüz netlik kazanmadı.

Görevi henüz netleşmedi

Galatasaray’’ın mevcut yapısında scout ekibinin başında Emre Utkucan yer alırken, futbol direktörlüğü pozisyonunda ise Cenk Ergün bulunuyor.

Cagigao’nun görevinin de kısa bir süre içinde netleşmesi bekleniyor.

1997 yılında katıldığı Arsenal’den 2020’de ayrılan ve Londra ekibinin yaptığı çok sayıda önemli transferde pay sahibi olan İspanyol futbol adamının sarı-kırmızılı takımın futbol ekibine dahil olmasının kısa bir süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Cagigago’nun gelişinin ardından Galatasaray’ın transfer politikasında ne gibi değişiklikler yaşanacağı ise önümüzdeki günler gösterecek.