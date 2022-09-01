Arsenal'in kontratının son senesine giren İspanyol oyuncusu, yeni sezonda altyapısından yetiştiği Barcelona için oynayacak.

Barcelona altyapısından Arsenal'e transfer olan ve Londra ekibinde zaman zaman oldukça etkileyici performanslara imza atan İspanyol sağ bek Hector Bellerin, yeniden Barcelona'ya dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezon kiralık olarak Real Betis'te oynayan oyuncu, bu takımın maaşını karşılayamaması sonrasında yeni bir takım arayışına girmişti.

Bellerin'in menajeri ile Barcelona yönetimi birkaç haftadır yıldız oyuncunun altyapısından yetiştiği kulübe dönüşüne ilişkin görüşmelerde bulunurken, bu görüşmeler mutlu sona bir hayli yaklaştı. Villarreal'den Juan Foyth ve Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier ile de görüşen Xavi'nin takımının son kararı La Masia'nın da etkisiyle Bellerin oldu.

Arsenal oyuncunun Barcelona'ya transferine bedelsiz olarak onay verse de kulüpler arasında bir para transferi olmasa da Barcelona gelecekte oyuncuyu satması halinde Arsenal bu satıştan pay elde edecek. Arsenal'de oynadığı dönemde üç kez FA Cup şampiyonluğu elde eden Bellerin, 2019'da yaşadığı sakatlığın ardından düşen temsposuyla eski formuna dönememişti.