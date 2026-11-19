Arsenal, Bournemouth'un dikkat çeken oyuncusu Eli Junior Kroupi ile yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Ancak 100 milyon sterlinlik değer biçmesi, olası bir ocak transferini çıkmaza sokabilir. Paris Saint-Germain de Fransa millî takım oyuncusunu takip ederken Mikel Arteta, ne zaman harekete geçeceğine ilişkin zor bir kararla karşı karşıya.

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Arsenal'ın önünde büyük transfer engeli

Arsenal, ocak transfer dönemi öncesinde Bournemouth forveti Kroupi ile yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Ancak Arteta'nın takımı için kış döneminde bu transferi gerçekleştirmek son derece zor görünüyor. Bournemouth, sezon ortasında gelebilecek teklifleri caydırmak amacıyla Fransa millî takım oyuncusuna çok yüksek bir değer biçti.

The Sun'a göre kulüp, değerli oyuncusunu satmayı değerlendirmek için bile yaklaşık 100 milyon sterlin isteyebilir. Bu yüksek fiyat talebi, Bournemouth'un Kroupi'yi sezon boyunca takımda tutma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Bu nedenle Arsenal, ocak ayında pahalı bir transferi zorlamak ile sabırlı davranmak arasında karar vermek zorunda.

Avrupalı rakipler de Bournemouth yıldızının peşinde

Arsenal, 20 yaşındaki hücum oyuncusunu uzun süredir takip ediyor. CaughtOffside Kroupi'nin Arsenal'ın hücum hattı için önde gelen hedeflerinden biri olduğunu belirtirken Bournemouth'un kış döneminde ayrılığı engelleme kararlılığını vurguladı.

Dinamik forvetle ilgilenen tek kulüp Arsenal değil. The Sun, Paris Saint-Germain'in oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini, Barcelona, Manchester City ve Tottenham'ın da daha önce ilgi gösterdiğini öne sürüyor. Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi, sonunda büyük bir teklif yarışına yol açabilir. Ancak Arsenal, zor olmasıyla bilinen kış transfer döneminde aceleyle mali bir karar vermekten kaçınmalı.

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Arteta'nın oyununa tam uyuyor

Kroupi, İngiliz futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak ününü artırmaya devam ediyor. Bournemouth'taki ilk tam sezonunda 33 Premier League maçında 13 gol attı ve kısa süre önce sakatlığının ardından güçlü bir dönüş yaptı.

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Oyuncu profili, Arsenal'ın taktik düzenine tam uyuyor. Kroupi hem merkezde hem de sol kanatta rahatlıkla oynayabiliyor. Bu da Arteta'ya hücumda değerli bir esneklik sağlayacaktır. Ayrıca 20 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce millî takım düzeyinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Fransa'nın A millî takımdaki ilk golünü , Türkiye'yi Uluslar Ligi'nde 2-1 yendiği maçta attı.

Yazın yapılacak girişim neden mantıklı?

Kroupi'nin yakın geleceğiyle ilgili pazarlıklarda tüm kozlar şu anda Bournemouth'un elinde. Hücum oyuncusunun sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Bu nedenle kulüp, erken bir satışa onay vermek için mali baskı altında değil.

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Bournemouth, orta saha oyuncusu Alex Scott'ın da transfer piyasasında büyük ilgi görmesi nedeniyle Kroupi'yi sezon ortasında kaybetmeye özellikle isteksiz. Ocak ayında iki kilit oyuncusunu kaybetmek, ligdeki mücadelesine ciddi zarar verecektir.