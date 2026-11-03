Arsenal'ın orta saha oyuncusu Martin Zubimendi, sekteye uğrayan kulüp kariyerine yeniden ivme kazandırmak için kış transfer dönemi açıldığında Emirates Stadyumu'ndan ayrılmanın yollarını aramaya hazır. İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona ile Premier League'deki rakibi Chelsea'nin de aralarında bulunduğu Avrupa'nın önde gelen yedi kulübüne, Zubimendi'nin transfere açık olduğu bildirildi.

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İspanyol oyun kurucu yeni bir başlangıç arıyor

TEAMtalk'a göre Zubimendi, Londra'nın kuzeyinde geçirdiği hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından transfer dönemi yeniden açıldığında ayrılmayı değerlendirmeye karar verdi. 2025'te, kendisini kadrosuna katmak için yaşanan yoğun rekabetin ardından 60 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer edilen ve İspanya Millî Takımı formasını 30 kez giyen oyuncunun başlangıçta Mikel Arteta'nın orta sahasının temel taşı olması bekleniyordu. Ancak oyun kurucu, geçen yıl içinde giderek gözden düştü ve bu sezon henüz bir Premier League maçına ilk 11'de başlamadı.

Avrupa devleri kış transfer döneminde oyuncunun durumunu takip ediyor

Haberde, Atletico Madrid'in, geriden oyun kuran orta saha oyuncusunu ülkesine geri getirmek için ciddi ilgi gösteren yerel rakipleri Real Madrid ve Barcelona'ya katıldığı belirtiliyor. Bundesliga'dan da önemli ölçüde ilgi var. Konuya yakın kaynaklara göre Bayern Münih ve Borussia Dortmund'a, eski Real Sociedad yıldızının yeni yılda transfer olmayı isteyebileceği bildirildi.

İngiltere'de ise aracılar, oyuncunun transfer edilebilirliği konusunda doğrudan Chelsea ile görüştü. Premier League'de uzun süredir oyuncuyla ilgilenen Liverpool da durum hakkında bilgilendirildi. Buna rağmen, önceki transfer girişimi eski teknik heyet döneminde gerçekleştiği için Liverpool'un bu aşamada yarışa girme ihtimali çok daha düşük görülüyor.

Orta sahadaki yoğun rekabet fırsatlarını sınırlıyor

Zubimendi'nin Arsenal'daki konumunun, Bruno Guimaraes'in yaz aylarındaki ses getiren transferinin ardından daha da kötüleştiği öne sürülüyor. Bu transfer, orta sahada ilk 11'deki yerler için rekabeti önemli ölçüde artırdı. Ayrıca teknik ekibin geçen sezon altyapıdan yetişen Myles Lewis-Skelly'yi tercih sıralamasında onun önüne koyması, oyuncunun azalan rolünü zaten ortaya koymuştu.

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Habere göre kulüp yönetimi, tüm kulvarlarda yalnızca 67 maça çıkan oyuncunun ayrılma isteğinin tamamen farkında. Yakın tarihli başka haberlerde Arteta'nın ayrılığa istemeyerek de olsa onay vereceği belirtilirken, geçen ay bir gazeteci İspanyol oyuncunun kış transfer dönemi açıldığında belirli bir talibine katılmasının şimdiden kesinleştiğini iddia etti.

Kiralama anlaşmasının şartları dikkatle değerlendirilmeli

Arsenal, ocak ayında gelecek resmî tekliflere hazırlanıyor ve mali şartların tüm taraflara uygun olması hâlinde oyuncunun ilk etapta kiralanmasına onay vermeyi değerlendirebilir. Arsenal için başlangıçta yaptığı 60 milyon sterlinlik yatırımı korumak, talipleriyle yapılabilecek olası bir anlaşmanın şartlarını değerlendirirken kritik önem taşıyor. Zubimendi içinse İngiltere'deki dönemi beklenmedik bir sona yaklaşırken düzenli olarak forma giymek en büyük öncelik.