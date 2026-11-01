Arsenal, Mikel Arteta'nın ekibinin pazar günü sergilediği olağanüstü takım savunması sayesinde Liverpool'u 1-0 yenerek Anfield'da Premier League galibiyeti için 14 yıllık bekleyişine son verdi.

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Belirleyici an 16. dakikada geldi. Martin Odegaard, Alisson'ın boşa giden pasını kaptı ve Declan Rice'ın yerden ortasını arka direkte Kai Havertz ağlara gönderdi. Liverpool topa %56 oranında sahip olup 17 şut çekse de kaleyi bulan tek şutu, Bradley Barcola'nın uzatma dakikalarında yaptığı etkisiz vuruştu. Florian Wirtz'in şutu direkten dönerken Alexis Mac Allister da devre arasından önce müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu üstten auta gönderdi.

Arsenal'ın Premier League'deki 300. deplasman galibiyeti olan bu sonuç, takımı zirvede üç puan farkla liderliğe taşıdı ve Liverpool'un beş maçlık galibiyet serisini bitirdi.

GOAL'ün Anfield'daki Arsenal oyuncularına verdiği notlar şöyle...

Kaleci ve savunma

David Raya (7/10): Fazla sınanmadı ancak Alexander Isak'ın ayağındaki topa müdahale etmek için kalesinden hızla çıktı. Liverpool ceza sahasını kalabalıklaştırırken birkaç ortayı da kontrol etti. Uzatma dakikalarında zaman geçirdiği için sarı kart gördü.

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Jurrien Timber (7/10): Maçın uzun bölümünde Bradley Barcola'ya göz açtırmadı. İlk yarıda Isak'ı çekmesi cezasız kaldığı için şanslıydı. Mac Allister ile yaşanan gerginlikteki rolü nedeniyle 80. dakikada sarı kart gördü.

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Ezri Konsa (8/10): Stoperde savunmaya hâkimdi. Ceza sahasında Milos Kerkez'i iki kez durdurdu ve peş peşe gelen ortaları uzaklaştırdı. Bir kez topu kontrol etmekte zorlanması dışında neredeyse hiç hata yapmadı.

Gabriel Magalhaes (7/10): William Saliba'nın yokluğunda savunmayı iyi yönetti ve Liverpool'un bitmek bilmeyen ortalarını savuşturmaya yardımcı oldu. Yine de maçın başlarında Isak ile girdiği mücadele sonrasındaki abartılı tepkileri lehine olmadı.

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Riccardo Calafiori (7/10): İkili mücadelelerde sertti. Barcola'nın geriye çıkardığı topu kritik bir müdahaleyle kesti. İkinci yarının ortalarında ileri çıkıp yerden tehlikeli bir orta yapmaya da fırsat buldu.

Orta saha

Declan Rice (8/10): Bindirme yapıp Havertz'in galibiyet golü için yerden kusursuz bir orta gönderdi. Ardından Arsenal'ın özensiz bir pasla geriden çıkmaya çalışması üzerine hızla geri koşarak Barcola'yı durdurdu. Sahanın iki ucunda da itici güçtü.

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Bruno Guimaraes (7/10): Golün hazırlığında rol aldı ve Havertz'in kıl payı yetişemediği sert bir topu altıpasın önünden geçirdi. 62. dakikada oyundan çıktı.

Martin Odegaard (7/10): Alisson'a yaptığı baskı galibiyet golünün başlangıcı oldu. Mac Allister'ın tahriki karşısında da soğukkanlılığını korudu. Maçın sonlarında yerini Mikel Merino'ya bıraktı.

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Hücum

Noni Madueke (7/10): Golde Rice'a pası verdi ve Arsenal'ın ikinci yarıdaki en iyi fırsatını Christos Tzolis için hazırladı. 55. dakikada Barcola'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Christos Tzolis (7/10): Golde rol oynadı ve yerden çektiği sert şutla Alisson'ı iyi bir kurtarış yapmaya zorladı. Ancak 68. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığında pas vermek yerine şut çekmeliydi.

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Kai Havertz (8/10): Arka direğe koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarlayıp Rice'ın ortasını ağlara gönderdi. Kısa süre sonra ikinci gole de çok yaklaştı. 84. dakikada yerini Viktor Gyokeres'e bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Myles Lewis-Skelly (6/10): Oyuna sonradan girerek 50. Premier League maçına çıktı. Isak ile yaşadığı mücadele nedeniyle 72. dakikada sarı kart gördü ve maçın sonlarındaki bir kontra atakta pasını fazla sert verdi.

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Viktor Gyokeres (Not verilmedi): Arsenal'a maçın sonlarında ileride bir pas seçeneği sunmak için 84. dakikada Havertz'in yerine girdi.

Piero Hincapie (Not verilmedi): Savunmayı güçlendirmek için 84. dakikada Tzolis'in yerine oyuna girdi.

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Mikel Merino (Not verilmedi): Son bölümdeki yoğun baskıya karşı hava üstünlüğü sağlamak için 88. dakikada Odegaard'ın yerine girdi.

Mikel Arteta (8/10): Arsenal'ın buradaki son galibiyetinde oyuncu olarak sahaya çıkmasından 14 yıl sonra, teknik direktör olarak Anfield'daki ilk galibiyetini aldı. Takımı savunmada birlikte hareket etti ve maçı galibiyetle tamamladı.