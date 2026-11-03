Arsenal'in Liverpool karşısındaki galibiyetini kutladı! Gravenberch, Anfield'de öfke fırtınası estirdi

Liverpool'un Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch, Arsenal'in Hollandalı savunmacısı Jurrien Timber'in Liverpool galibiyetini kutladığı bir paylaşımla etkileşime girmesinin ardından takımının taraftarlarından sert eleştiriler aldı. Bu durum, İngiliz kulübünün taraftarları arasında tartışma yarattı.

İngiliz "The Sun" gazetesi, Gravenberch'in, Timber'in Premier Lig karşılaşmasında Arsenal'in Liverpool'u tek golle mağlup etmesinin ardından Arjantinli Alexis Mac Allister ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştığı gönderiyi beğendiğini aktardı.

Arsenal'li savunmacı, fotoğrafa "Takımla gurur duyuyorum! Bu galibiyetin tadını çıkarın Gunners" şeklinde kutlama niteliğinde bir yorum ekledi. Ancak Gravenberch'in gönderiyle etkileşime girmesi fark edilmeden geçmedi; Liverpool taraftarlarından bir kısmı öfkelerini dile getirdi ve bir kullanıcı oyuncuya disiplin cezası verilmesini talep edecek kadar ileri gitti. Beğeni daha sonra kaldırıldı.

Gravenberch ile Timber arasındaki ilişki, Ajax Amsterdam'da birlikte oynadıkları döneme dayanıyor. Ayrıca Hollanda Milli Takımı'ndaki birlikteliklerini de paylaşıyorlar. Şu anda İngiltere arenasında rekabet eden iki takımda bulunmalarına rağmen oyuncular arasındaki kişisel bağları açıklayan da bu geçmiş.

Olay, Liverpool için zorlu bir döneme denk geldi. Kendi sahasında Arsenal karşısında alınan yenilgi, 14 yıldır Arsenal'e kendi evinde kaybettiği ilk mağlubiyet oldu. Bu sonuçla Liverpool, ilk 9 maçta yalnızca 4 galibiyet alarak 15 puanla lig sıralamasında beşinci sıraya geriledi.

Hücum rakamları eleştirilerin dozunu daha da artırdı; Liverpool, Florian Wirtz, Bradley Barcola ve Alexander Isak'tan oluşan yüksek maliyetli bir hücum üçlüsünü sahaya sürmesine rağmen kaleyi bulan tek bir şut dahi çekemedi. Arsenal'in maçtaki tek golünü ise Alman Kai Havertz kaydetti.

Maçta ayrıca Gravenberch'in de forma giymediği görüldü; oyuncu doksan dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Teknik direktör, sezon içinde 7 maçta ilk 11'de başlamış olmasına rağmen, orta sahada Mac Allister'ın yanında genç Tony Nwaneri'yi ona tercih etti.

Buna karşılık Arsenal, galibiyetini değerlendirerek Manchester City'yi geçti ve Premier Lig sıralamasının zirvesine çıktı. Liverpool ve teknik direktörü Andoni Iraola üzerindeki baskı ise, sonuçların gerilemesi ve bazı oyuncuların davranışlarının taraftarlar arasında tartışma yaratmasıyla giderek artıyor.