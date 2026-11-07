Emirates Stadyumu'nda taktiksel bir yıpratma mücadelesi yaşandı ve Arsenal, son derece disiplinli Hull City'nin direncini sonunda kırdı. Topa yüzde 67 oranında sahip olan Arsenal 21 şut çekti ancak Hull City'nin geride kurduğu savunma bloğu karşısında net fırsatlar üretmekte zorlandı. İlk yarıda Kai Havertz'in ofsayt gerekçesiyle penaltı kazanamamasına yol açan tartışmalı VAR kararı da gerilimi artırdı. İlk yarı golsüz biterken Mikel Arteta ve ev sahibi taraftarların sabırsızlığı giderek arttı.

Arsenal, aradığı golü sonunda 72. dakikada, etkili Konstantinos Tzolakis'i mağlup eden Martin Odegaard ile buldu. Arsenal'ın 1,39'luk beklenen gol (xG) değeri, hücumda yaratıcılık açısından en iyi gününde olmadığını gösterse de savunmadaki sağlamlığı, Hull City'nin nadir gelişen kontra ataklarını etkili biçimde durdurmasını sağladı. Bu dar farkla gelen 1-0'lık galibiyet, Arsenal'ın hücumdaki alışılmış düzeni bozulduğunda bile geride konumlanan savunmalara karşı çözüm bulabildiğini gösterdi.

Kaleci ve savunma

David Raya - 6/10

Arsenal'ın oyunu rakip yarı sahaya yıktığı maçta İspanyol kaleci sakin bir öğleden sonra geçirdi ve büyük ölçüde seyirci konumundaydı. Kalesini gole kapatmak için iki kurtarış yaptı ancak esas olarak topun dolaştırılmasında rol aldı. Böylece Hull City'yi uzun süre kendi yarı sahasına hapseden önde kurulmuş savunma çizgisinin korunmasına yardımcı oldu.

Riccardo Calafiori - 7/10

69. dakikada oyundan çıkana kadar içe kat eden bir bek olarak görev yapan Calafiori, oyun kurulumunda kilit rol oynadı. İkili mücadelelerde fiziksel gücünü ortaya koydu ve Arsenal'ın hücumda hızla 3-2-5 dizilişine geçmesini sağladı. Ancak gol perdesini kendisinin açmasını sağlayacak son pası veremedi.

Ezri Konsa - 6/10

Stoperde görev alan Konsa, savunmaya istikrar getirdi. Bire bir mücadelelerde sağlamdı ve sürprizlere izin vermemek için disiplinini korudu.

Gabriel - 7/10

Brezilyalı oyuncu savunmanın merkezinde kaya gibi sağlamdı. Savunmada fazla sınanmasa da Hull City'nin nadir kazandığı duran toplarda hava hâkimiyeti Arsenal'a güven verdi. Arsenal'ın kullandığı yedi kornerde de rakip için tehdit oluşturdu.

Jurrien Timber - 7/10

Hull City'nin hızlı hücuma çıkmaya çalıştığı az sayıdaki pozisyonda Timber, geriye dönüşlerdeki üstün hızını gösterdi. Kusursuz pozisyon alışıyla topa sahip olma konusundaki mutlak üstünlüğe katkıda bulundu ve Oliver McBurnie'nin maç boyunca yalnız kalmasını sağladı.

Orta saha

Bruno Guimaraes - 7/10

Orta sahanın temposunu belirleyen isimdi. Guimaraes, paslarının yüksek bir yüzdesini isabetli kullanarak Hull City'nin savunma bloğunu bir yandan diğer yana hareket ettirdi. Topu elde tutmaya ve kontra atakları taktik faullerle durdurmaya odaklandığı performansının ardından 89. dakikada oyundan çıktı.

Declan Rice - 6/10

Rice, dörtlü savunmanın önünde gereken güvenceyi sağladı ancak bu kadar kalabalık bir orta saha karşısında savunma hattını aşacak dikine pası bulmakta zorlandı. Arteta'nın hücum bölgesinde daha fazla yaratıcılık araması üzerine 63. dakikada yerini Merino'ya bıraktı.

Martin Odegaard - 8/10

Galibiyeti getiren isimdi. Arsenal'ın ceza sahasındaki on Hull City oyuncusunu aşmak için bireysel bir beceriye ihtiyaç duyduğu anda kaptan, 72. dakikada sahneye çıktı. Golünün ötesinde, dar alanlarda sürekli top isteyerek her hücumun merkezinde yer aldı.

Hücum

Noni Madueke - 6/10

Madueke, rakibini dış taraftan geçmeye çalıştı ancak Hull City'nin kanat bekleri karşısında sık sık iki oyuncuyla birden mücadele etmek zorunda kaldı. Takımın toplam 21 şutuna katkıda bulunsa da ilk bir saatte Tzolakis'i gerçekten zorlayacak son dokunuşu çoğu zaman yapamadı.

Christos Tzolis - 5/10

Hücum bölgesindeki yoğun savunma karşısında alan bulmakta zorlanan kanat oyuncusu için güç bir öğleden sonraydı. Oyuna kayda değer bir etki yapamayınca ve Hull City'nin beşli savunmasını genişletmek için gereken kanat genişliğini sağlayamayınca 69. dakikada oyundan alındı.

Kai Havertz - 6/10

Havertz, çok küçük bir farkla ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR tarafından penaltı verilmemesiyle maçın en çok konuşulan pozisyonunun merkezindeydi. Hücumun odak noktasında çok çalıştı ancak ceza sahasına yeterince top gelmemesi nedeniyle istediğini yapamadı. Bir saatlik bölümün ardından oyundan alındı.

Yedekler ve teknik direktör

Mikel Merino - 7/10

63. dakikada oyuna girdi ve Arsenal'ın baskısının şiddetini hemen artırdı. İkinci topları kazanma becerisi, galibiyet golüne giden süreçte baskının sürmesini sağladı.

Viktor Gyokeres - 6/10

Havertz'in yerine, hücuma fiziksel açıdan farklı bir seçenek sunması için oyuna alındı. Hareketliliğiyle savunmacıları yerlerinden çıkararak Odegaard'ın sonunda değerlendirdiği küçük boşlukları yarattı.

Eberechi Eze - 7/10

69. dakikada oyuna girmesi, Arsenal'a çok ihtiyaç duyduğu teknik beceriyi ve öngörülemezliği kazandırdı. Top sürerek savunmacıları üzerine çekmesi, 72. dakikadaki golle sonuçlanan hücumda hayati önem taşıdı.

Piero Hincapie - 6/10

Sol tarafı tazelemek ve maçın son bölümünde savunmada hata yapılmamasını sağlamak için ilerleyen dakikalarda Calafiori'nin yerine oyuna girdi.

Martin Zubimendi - Değerlendirme yok

Maçı galibiyetle tamamlamak için 89. dakikada oyuna alındı.

Mikel Arteta - 7/10

Arteta'nın ikinci yarıda yaptığı üç oyuncu değişikliği galibiyetin önünü açtı. İlk 11'inin geride kurulan savunma bloğu karşısında tıkandığını görerek oyuncu tercihlerini vakit kaybetmeden değiştirdi. Taktiksel hamlelerinden kısa süre sonra da gol geldi.