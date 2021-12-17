Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Leeds maçında da oynamayacak

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, cumartesi günü oynanacak Leeds United maçında Pierre-Emerick Aubameyang'ın takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

Gabonlu yıldız, çarşamba günü oynanan ve Arsenal'in 2-0 kazandığı West Ham United maçında, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadroya alınmadı. Bir önceki maçta, Southampton karşısında da takımda yoktu.

Soton maçının ardından kulüpten yapılan açıklamada Aubameyang'ın kaptanlığının alındığı duyurulmuştu. Şimdi Arteta, tecrübeli golcünün bir sonraki maçta da kadroda olmayacağını vurguladı.

Ne söylendi?

West Ham maçının ardından BT Sport'a konuşan İspanyol menajer, Aubameyang konusuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu maç için uygun değildi. Bu karşılaşma bitti. West Ham maçı için de kadroda olmayacak. Şu an durum bu."

Arteta, kaptanlık pazubandını takan Alexandre Lacazette'in, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceğine dair sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Alex'in performansı, katılımı ve bağlılığı sorgulanamaz.

"Kontrat durumunu yazın onunla konuştuk ve tartıştık. İkimiz de bu konuda netiz. Auba'nın durumu bundan ayrı bir şey."

Aubameyang ne yaptı?

Arteta, Arsenal'in Southampton ile oynayacağı maç öncesinde Aubameyang'ı son idmanda göremeyince onu takımdan çıkardı.

Soton karşısında 3-0'lık bir galibiyetin ardından Arsenal, Aubameyang'ın kulüp kaptanlığından çıkarıldığını ve ayrıca West Ham maçında kadroda olmayacağını duyurdu.

Arteta, kararın ardından konuyla ilgili ilk kez konuştuğunda şu demeci verdi:

"Kulüp olarak aldığımız karar çok net. Çünkü hepimizin beklediği ve kabul ettiği kurallara uymadığına inanıyoruz.

"Bu bağlılık ve tutku orada olmalı. Ne yazık ki değildi."

Daha fazlası için:

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

PSG, Mbappe'den hâlâ emin değil

Sergio Agüero, Manchester City çalışanlarını unutmadı