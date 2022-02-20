Arsenal'in golcüsü Alexander Lacazette, Brentford galibiyetinin ardından rakibi 'trolledi'

Premier Lig'deki ilk sezonunu geçiren Brentford, Thomas Frank yönetiminde, özellikle ligin ilk yarısında ses getiren sonuçlara imza atmıştı.

Bunlardan biri de açılış haftasında Arsenal'i Sergi Canos veChristian Norgaard'ın golleriyle 2-0 geçerek aldıkları sürpriz galibiyetti.

Brentford formasıyla ligde 21 maçta altı golü bulunan Ivan Toney, Arsenal karşısında aldıkları şok sonucun ardından sosyal medyada rakip oyunculara sataşmıştı.

Ne yaşandı?

Toney, Arsenal galibiyeti sonrasında Twitter'dan "Bizim tayfayla güzel top oynadık" mesajını paylaşmıştı.

Lacazette, Toney ile birebir aynı mesajı atarak Ağustos ayındaki tweet'e gönderme yaptı. Takım arkadaşı Emile Smith Rowe ise tweet'in altına "Keyifli maçtı" yorumunu ekledi.

Nice kick about with the boys. ⚽️@Arsenal 😘 — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) February 19, 2022

Arsenal ilk dört iddiasını güçlendirdi

Arsenal, Brentford karşısında ilk yarının bitimine kısa süre kala Smith Rowe'un attığı harika golle öne geçti.

Ev sahibi ekip 79. dakikada Bukayo Saka ile farkı ikiye çıkardı. Thomas Partey'nin pasıyla hareketlenen Saka, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir şut göndererek fileleri havalandırdı.

Brentford duraklama anlarında Christian Norgaard ile farkı bire indirse de, bu gol skoru belirlemekten öteye gitmedi.

Kritik üç puanı hanesine yazdıran Arsenal, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir adım attı.

Arsenal puan durumunda hala altıncı sırada yer alıyor, fakat beşinci West Ham United'la puanlarını eşitlemeyi başardı. Dördüncü Manchester United'ın ise sadece bir puan gerisinde yer alıyor.

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