Arsenal altyapısının genç yıldızı Max Dowman, Jude Bellingham'ın uzun süredir kırılamayan rekorunu kırarak İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen tarihteki en genç oyuncu oldu. 16 yaşındaki futbolcu, cuma günü Bristol'daki Ashton Gate Stadyumu'nda Portekiz'e karşı oynanan ve 1-0 kaybedilen uluslararası hazırlık maçının ikinci yarısında yedek kulübesinden oyuna girdi.

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Arsenal'ın genç yıldızı yaş rekorunu kırdı

Cuma akşamı 61. dakikada Middlesbrough kanat oyuncusu Amario Cozier-Duberry'nin yerine oyuna giren Dowman, 16 yıl 10 ay 13 günlükken İngiltere formasıyla ilk maçına çıktı. Akademiden yetişen genç oyuncu böylece, 2020'de Kosova'ya karşı 17 yıl 2 ay 6 günlükken ilk maçına çıkan Bellingham'ın rekorunu geride bıraktı. Ancak Lee Carsley'nin ekibi, evinde dar farkla yenilmekten kurtulamadı.

Genç oyuncu bir başka önemli rekora imza attı

Cuma günkü maç, Arsenal'ın Fleetwood Town'a karşı Carabao Cup'ta aldığı yenilgide kırmızı kart görmesinin ardından ülke içindeki müsabakalarda cezasını çekmekte olan genç oyuncunun dikkat çekici yükselişindeki son dönüm noktası oldu. Geçen sezon 15 yıl 308 günlükken forma giyerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç oyuncusu olmuştu.

Dowman, geçen sezon Everton'a karşı 16 yıl 73 günlükken gol atarak Premier League tarihinin en genç golcüsü olarak da kayıtlara geçti. Ayrıca Kuzey Londra ekibi mayıs ayında lig kupasını kaldırdığında 16 yıl 144 günlük Dowman, şampiyonluk madalyası alarak ligin en genç şampiyonu oldu.

İlk gol çekişmeli maçın sonucunu belirledi

Sahada Portekiz, Mezian Mesloub'un Stevenage kalecisi Tommy Setford'un üzerine çektiği şutla erken bir tehlike yarattı. Ardından Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Ethan Nwaneri, Divin Mubama'ya yapılan faul sonrası kullandığı serbest vuruşta topu üstten auta gönderdi. Luis Freire'nin deplasmanda oynayan ekibi, 28. dakikada Afonso Moreira'nın sol kanatta Burnley savunmacısı Max Alleyne'i geçip yerden çektiği şutla golü buldu. Top, Setford'un elinin altından ağlara gitti.

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Setford, Martim Fernandes'in dar açıdan çektiği şutu kurtardıktan sonra Gustavo Sa'nın bir oyuncuya çarpıp yön değiştiren şutunu da refleksle çeldi. Dowman ve ilk maçına çıkan Trey Nyoni, 61. dakikada oyuna giren diğer oyuncularla birlikte maçın gidişatını değiştirdi. Ancak kaleci Joao Carvalho, son dakikalarda Mikey Moore'un kontra ataktaki şutunu kurtardı ve Portekiz 12 maçta 11. kez kalesini gole kapattı.

Son şampiyon ender rastlanan bir yenilgi yaşadı

Cuma günkü yenilgiyle Carsley'nin ekibi, ekim ayında İrlanda Cumhuriyeti'ne kaybetmesinin ardından Mart 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki maçtan mağlup ayrıldı. Eleme grubunu lider bitirerek gelecek yaz düzenlenecek finallere katılmayı daha önce garantileyen İngiltere, bu millî maç arasını kıta şampiyonluklarını korumaya hazırlanmak için kullanıyor. Dowman ise ülke içindeki müsabakalarda cezasını çekmeden önce İngiltere'nin bir sonraki hazırlık maçında ilk kez ilk 11'de yer almayı umuyor.