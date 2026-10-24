Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Everton'ı kontrollü bir oyunla 2-0 mağlup ederek Premier League'de zirve takibini sürdürdü. Ezri Konsa ve Gabriel'in golleri, Mikel Arteta'nın ekibinin Bukayo Saka'nın yokluğuna rağmen taktiksel olgunluk sergileyerek kazanmasını sağladı.

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Arsenal, dirençli Everton karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle neden Avrupa'nın taktik açıdan en gelişmiş takımlarından biri sayıldığını gösterdi. Saka'nın yaratıcılığından yoksun olmasına rağmen topa %58 oranında sahip olan Arsenal, 1,75 beklenen gol (xG) değerine ulaştı. Yedinci dakikada Konsa'nın attığı golle erken gelen üstünlük, Everton'ın maç boyunca bozmakta zorlandığı bir oyun düzeninin temelini attı.

Arteta'nın takımı ikinci yarıda da konuk ekibe alan bırakmadı ve 68. dakikada Gabriel'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Everton kompakt yapısını korumaya çalışsa da Arsenal'ın toplam 20 şutu ve 12 korneri, sonunda sonuç veren aralıksız baskısını ortaya koydu. Bu galibiyet Arsenal'ı şampiyonluk yarışında güçlü biçimde tutarken, takımın başlıca yaratıcı oyuncuları forma giyemediğinde duran toplar ve düzenli pozisyon oyunuyla çözüm bulabildiğini de gösterdi.

Kaleci & Savunma

David Raya - 7/10

İspanyol kaleci için büyük ölçüde sakin bir maçtı, ancak konsantrasyonunu koruyarak üç kurtarış yaptı ve gol yemedi. Pasları, Arsenal'ın Everton'ın ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu ve Arteta'nın sisteminin işlemesi için gereken tempoyu korudu.

Myles Lewis-Skelly - 7/10

Genç oyuncu, 68. dakikada oyundan alınmadan önce büyük bir taktik disiplin sergiledi. Sorumlu olduğu bölgeyi iyi kontrol ederek Everton'ın maç boyunca kaleyi bulan yalnızca üç şut çekebildiği savunma performansına katkı sağladı.

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Ben White - 8/10

White, oyun kurulumunda kilit rol oynadı ve 68. dakikada Gabriel'in attığı kritik ikinci golün asistini yaptı. Arsenal'ın sağ tarafta alışılmış genişliği sağlayamadığı bu maçta bindirmeleri ve topla güven veren oyunu büyük önem taşıdı.

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Gabriel - 9/10

Brezilyalı oyuncu, savunmadaki sağlamlığını bitiricilikle birleştirerek üst düzey bir performans sergiledi. 68. dakikada skoru belirleyen ikinci golü attı ve Arsenal'ın yalnızca iki hava topu mücadelesini kaybedip altısını kazanmasında başrol oynadı.

Ezri Konsa - 8/10

Biraz farklı bir rolde oynayan Konsa, henüz yedinci dakikada açılış golünü atarak takımına mükemmel bir başlangıç sağladı. Oyunu okuma becerisi, Everton'ın etkili kontra ataklar geliştirmesini engelledi.

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Orta saha

Martin Oedegaard - 8/10

Kaptan, Everton'ın derinde kurduğu savunmayı sürekli zorlayarak takımın oyununu yönetti. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da hatlar arasındaki hareketliliği, Arsenal'ın 12 korner kazanmasına yol açan boşlukları açtı.

Declan Rice - 7/10

Orta sahada her zamanki gibi çalışkan bir performans ortaya koydu. Rice, Arsenal'ın geçişlerde açık vermemesini sağlamak için geniş bir alanı katetti ve 80. dakikada oyundan çıkmadan önce çok sayıda başarılı pas arası yaptı.

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Mikel Merino - 7/10

Merino, Everton orta sahasıyla mücadele etmek için gereken fiziksel gücü sağladı. İkinci topları kazanması ve oyunu dikine taşıması, maçın ilk bir saatinde büyük önem taşıdı.

Hücum

Eberechi Eze - 7/10

Yaratıcı bir rol üstlenen Eze, zaman zaman yeteneğini gösterdi. Kalabalık ceza sahasını aşmakta zorlansa da varlığı Everton'ı ona karşı iki oyuncuyla savunma yapmaya zorladı ve takım arkadaşlarına alan açtı.

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Noni Madueke - 6/10

Madueke kanatta çok çalıştı, ancak Everton savunmasını açacak son pası çoğu zaman veremedi. Arsenal'ın çektiği 20 şuta katkıda bulunsa da Pickford'ı daha sık sınayamamış olmaktan memnun kalmayacaktır.

Viktor Gyoekeres - 8/10

Santrfor, maç boyunca Everton stoperlerini zorladı. Konsa'nın erken gelen açılış golünün asistini yaptı ve aralıksız baskısıyla Arsenal'ın savunma hattını ileride kurmasına yardımcı oldu.

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Yedekler & Teknik direktör

Kai Havertz - 6/10

Arsenal skoru korumaya çalışırken hava toplarında farklı bir tehdit ve taktik esneklik sağlamak için 68. dakikada oyuna girdi.

Bruno Guimaraes - 6/10

Orta sahaya enerji katmak ve topu takımında tutmak için son 22 dakikada görev aldı.

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Riccardo Calafiori - 6/10

Sol kanadı sağlamlaştırmak için Lewis-Skelly'nin yerine oyuna girdi ve maçın son bölümünde Arsenal ceza sahası çevresinde tehlike yaşanmamasını sağladı.

Max Dowman - N/A

80. dakikada oyuna girdi; maçın gidişatını belirgin biçimde etkilemek için yeterli zamanı olmadı.

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Martín Zubimendi - N/A

Orta sahayı güçlendirmek ve 2-0'lık galibiyeti korumaya yardımcı olmak için 80. dakikada oyuna girdi.

Mikel Arteta - 9/10

Arteta, 64. dakikada sarı kart görmesine rağmen maçı kusursuz yönetti. Duran top organizasyonlarına ve çok sayıda ortaya (toplam 27) güvenme kararı karşılığını verdi. 68. dakikada yaptığı dört oyuncu değişikliği de Everton'ın oyundaki ivmesini etkili biçimde kesti.