Arsenal'ın eski sportif direktörü Edu, kısa süre önce Nottingham Forest'tan ayrılmasının ardından dördüncü lig ekibi Northampton Town'a danışmanlık yapma konusunda anlaşarak İngiliz futboluna beklenmedik bir dönüş yaptı. Brezilyalı yönetici, vatandaşı Alexandre Pato'nun da yer aldığı bir konsorsiyumun kulübü devralmasından kısa süre sonra League Two ekibiyle çalışmaya başladı.

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Brezilyalı yönetici dördüncü lig ekibine katıldı

Edu, eylül ayında City Ground'dan olaylı ayrılışının ardından kulübün yeni sahiplerine yol göstermek üzere Northampton'a kıdemli danışman olarak destek verecek. 2024'te Emirates Stadyumu'ndaki görevinden ayrılıp Nottingham Forest'ın Küresel Futbol Başkanı olan Brezilyalı, İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde çalkantılı bir dönem geçirdi. Ayrılışından bu yana Bulgaristan şampiyonu Levski Sofia'nın yönetim kuruluna da katıldı.

Forest'tan sancılı ayrılışın ardından yeni görev

Eski orta saha oyuncusu, görevine başlamasının üzerinden bir yılı biraz aşkın süre geçmişken, aylar süren müzakereler sonunda Forest'tan ayrılmadan önce, yaptığı işten duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle kulüp sahibi Evangelos Marinakis tarafından mart ayında stadyumdan ve antrenman tesislerinden uzak durması yönünde talimat almıştı.

Sixfields'taki yeni görevi, Northampton'ın kısa süre önce eski AC Milan ve Chelsea forveti Pato'nun da yer aldığı satın alma işlemini tamamlayan yeni yönetimiyle kurduğu kişisel bağ sayesinde geldi.

Perşembe günü düzenlenen açık forumda konuşan Northampton eş başkanı Joao Xavier, anlaşmayı doğruladı ve Edu'nun Nottingham'daki döneminde aralarındaki ilişkinin nasıl geliştiğini anlattı: “Alex [Pato] ve Edu'nun da bizimle olmasından büyük gurur duyuyoruz.”

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Başkan, yarı zamanlı danışmanlık görevini anlattı

Arsenal'ın eski transfer yöneticisi, Sixfields'taki günlük transfer faaliyetlerini yönetmek yerine, Bulgaristan'daki görevlerini de sürdürürken gerektiğinde yönetim kuruluna stratejik danışmanlık verecek.

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Perşembe günkü forumda 48 yaşındaki Edu'nun dördüncü lig kulübündeki sorumluluklarının kapsamını açıklayan Xavier, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nottingham Forest'ta görev yaptığı dönemde arkadaş olduk ve İngiliz futbolu hakkında daha fazla bilgi edinmeme yardımcı olmasını istedim.

“Edu, ortaklarımızdan birinin kıdemli danışmanı. Levski Sofia'ya ve burada bize danışmanlık yaparak kulüpteki sportif konularda yolumuzu bulmamıza yardımcı oluyor. Her gün değil, yalnızca kendisinden istediğimizde ve ona ihtiyaç duyduğumuzda.”

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Zor günler geçiren Northampton, acil çıkış arıyor

Northampton, ligdeki 10 maçta aldığı yalnızca iki galibiyetin ardından League Two'da 23. sıraya gerilerken, kadrosuna katılan tanınmış Brezilyalı isimlerin takımın gidişatını hızla değiştirmesini umuyor. Kulüp, Pato'nun kulübü devralmasından bu yana ilk cumartesi iç saha maçı olan, Colchester United'ın saat 12.30'da başlayacak ziyareti öncesinde özel ‘Northampton X Brazil’ ürünlerini satışa sunuyor. Sixfields'ta alınacak bir galibiyet, ev sahibini dördüncü ligde düşme hattından çıkarabilir.