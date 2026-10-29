24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Arsenal'in eski yıldızından şampiyonluk: Al Ahli ile Al Shabab klasiğini alevlendiren nadir bir olay

T. Partey
Al Shabab - Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Premier Lig
Gana
Suudi Arabistan

Heyecan dolu, beklenen bir kapışma

Arsenal'in eski yıldızı, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Al Ahli ile Al Shabab arasında oynanacak merakla beklenen küçük klasiko maçının ateşini daha da körükledi.

Al Shabab, yarın cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Al Ahli'yi konuk edecek, Roshn Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, Al Shabab'ın Al Ahli karşısında gerek yerli gerekse yabancı oyuncular düzeyinde hiçbir eksik olmadan tam kadroya ulaştığını, tüm sakatların iyileşmesinin ardından "Al Shabab" için nadir görülen bir durum olarak teyit etti.

Bu durumun kahramanı, Arsenal'in eski yıldızı Ganalı Thomas Partey; uyluğunda yaşadığı ve son yedi maçta kendisini takımdan uzak tutan sakatlıktan nihayet iyileşti.

Gazete, Al Shabab'ın teknik direktörü Alman Thomas Letsch'in, orta sahada Fransız Yassine Adli'nin yerine Al Ahli karşısında ilk on birde Partey'e şans vermeyi düşündüğünü aktardı.

Letsch, takımın bugün perşembe günü yan sahada hafif bir antrenman yapmasının ardından ilk on biri belirleyecek.

Al Shabab, son 3 maçta topladığı 7 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda on ikinci sıraya yükselmeyi başardı; bu puanlar takımın puanını 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11'e çıkardı.

Buna karşılık Al Ahli, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 21 puanla puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve geleneksel rakibi Al Nassr'a karşı ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin