Arsenal'in eski yıldızı, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Al Ahli ile Al Shabab arasında oynanacak merakla beklenen küçük klasiko maçının ateşini daha da körükledi.

Al Shabab, yarın cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Al Ahli'yi konuk edecek, Roshn Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, Al Shabab'ın Al Ahli karşısında gerek yerli gerekse yabancı oyuncular düzeyinde hiçbir eksik olmadan tam kadroya ulaştığını, tüm sakatların iyileşmesinin ardından "Al Shabab" için nadir görülen bir durum olarak teyit etti.

Bu durumun kahramanı, Arsenal'in eski yıldızı Ganalı Thomas Partey; uyluğunda yaşadığı ve son yedi maçta kendisini takımdan uzak tutan sakatlıktan nihayet iyileşti.

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Gazete, Al Shabab'ın teknik direktörü Alman Thomas Letsch'in, orta sahada Fransız Yassine Adli'nin yerine Al Ahli karşısında ilk on birde Partey'e şans vermeyi düşündüğünü aktardı.

Letsch, takımın bugün perşembe günü yan sahada hafif bir antrenman yapmasının ardından ilk on biri belirleyecek.

Al Shabab, son 3 maçta topladığı 7 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda on ikinci sıraya yükselmeyi başardı; bu puanlar takımın puanını 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11'e çıkardı.

Buna karşılık Al Ahli, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 21 puanla puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve geleneksel rakibi Al Nassr'a karşı ertelenmiş bir maçı bulunuyor.