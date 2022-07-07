Bir dönem İngiltere milli takımının formasını da giyen Wilshere futbolculuktan teknik direktörlüğe geçebilir.

Ara transferde AGF Aarhus'a imza atan Jack Wilshere 136 günlük Danimarka macerasının ardından bir kez daha serbest bırakıldı.

Henüz 30 yaşında olmasına rağmen eski günlerini aratan Wilshere'ın yeşil sahalara veda edip antrenörlük yapabileceği konuşuluyor.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zirveden hızla düşen Wilshere, Arsenal'ın ardından gittiği hiçbir kulüpte kalıcı olamadı.

Jack Wilshere, Aarhus'tan neden ayrıldı?

AGF kulübünün açıklamasında, yollar ayrılmadan önce Wilshere ile yeni sözleşme için görüşüldüğü, fakat anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Teknik direktör Stig Inge Bjornebye kulübün resmi sitesine verdiği demeçte şu sözleri kullandı:

"Jack'e burada yaptıkları için teşekkür ediyoruz."

"Onunla birlikte çalışmak ve kariyerindeki özel deneyimleri paylaşmak büyük bir keyifti."

"Özgüvenli karakteri ve alçakgönüllü yapısıyla AGF'deki herkesin üzerinde büyük bir etki bıraktı."

"O artık kulübümüzün bir dostu, ona gelecekte başarılar diliyoruz."

Jack has become a friend of our club and we wish him all the best for the future and good luck 🤝❤️ @JackWilshere is leaving AGF after he’s contract has expired #ksdh https://t.co/ypVuOGM2qM — AGF_English (@AgfEnglish) July 6, 2022

Jack Wilshere emekli mi olacak?

İngiltere adına 34 kez milli olan Wilshere, AGF formasıyla 14 maça çıktı. Son iki yılda üçüncü kez kulüpsüz kalan deneyimli orta sahayı zorlu bir karar bekliyor.

Wilshere sosyal medyadaki gönderisinde ayrılığın perde arkasını ve geleceğe dair düşüncelerini paylaştı.

"AGF'deki serüvenim sona erdi. Kulüple yolları ayırmanın en iyisi olacağı yönünde karşılıklı anlaştık."

"AGF'deki herkese ilk günden itibaren bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birçok kulübün aksine onlar bana güvendi."

"İstediğimiz sonuçları alamamış olsak da taraftarların takıma verdiği destek inanılmazdı. Beni kulübünüze ve şehrinize kabul ettiğiniz için teşekkür ederim."

Emeklilik söylentilerini yalanlamayan Wilshere kararını henüz vermediğini belirtti.

"Bireysel olarak tüm seçenekleri değerlendiriyorum."