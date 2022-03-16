Arsene Wenger’e göre, Kylian Mbappe'nin oyun tarzı efsane oyuncu Pele’ye benziyor. Arsenal’ın eski patronu Fransız oyuncuya övgüler yağdırmayı da ihmal etmiyor.

Topçuların eski hocası, şu anda transfer piyasasının en gözde iki ismi olan Mbappe ve Haaland arasındaki tercihini de yapmış gibi görünüyor.

Fransız menajer, vatandaşının Norveçli forvetten daha iyi olduğunu düşünüyor.

Wenger; Mbappe’nin hem hız hem de teknik olarak Haaland’ın önünde olduğunu belirtirken Fransız futbolcunun oyunu iyi okuduğuna da değindi.

Mbappe’yi ilk gördüğünde büyük bir yıldız olacağını düşünen Wenger, o dönemlerde kendisini bu konudan dolayı "deli" olarak nitelendirenler de olmuş.

Ancak Fransız yıldız, şu anda geldiği seviyeyle ünlü menajeri haklı çıkardı.

Fransa'nın, Rusya 2018'de zafere ulaşmasına büyük bir katkı veren Mbappe, o günden bu yana itibarını katladı ve Wenger onu "olağanüstü" bir yetenek olarak tanımlamakta haklı.

Ne söylendi?

BEIN Sports'a konuşan Wenger, "Onu Fransız televizyonunda ilk kez gördüğümde ‘Bu çocuğun içinde Pele var’ dedim.

"Herkes o sıralarda benim biraz deli olduğumu düşündü, çünkü bunu söylediğim zamanlarda bu seviyede değildi” dedi.

Haaland ve Mbappe’yi kıyaslaması istendiğinde Fransız menajer şu ifadeleri kullandı:

“Mbappe, sadece hız olarak değil teknik açıdan da Haaland’ın önünde. Onun, sahada çok iyi bir enerjisi var.

"Zekası, teknik kalitesi, zamanlaması ve oyunu okumasıyla harika bir futbolcu olduğunu kanıtlıyor.

“Aynı zamanda özgür bir ruha da sahip. Mbappe olağanüstü bir oyuncu.”

Mbappe ve Haaland nereye gidecek?

İki süper yıldızın, hangi takıma transfer olacağı konusunda ortaya birçok iddia atılıyor.

Mbappe, PSG kontratını bitirdiği için Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'ya çıkmaya hazır görünüyor.

Ancak Haaland’ın, bu aşamada Premier Lig'de oynaması daha büyük bir olasılık olarak göze çarpıyor.

Norveçli yıldızın, Premier Lig şampiyonu Manchester City'ye imza atması bekleniyor.

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