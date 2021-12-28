Arsenal'ın eski kaptanı Granit Xhaka'dan Aubameyang'a: "Onu, en iyi ben anlarım"

Granit Xhaka, Arsenal'den takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang'ın şu anda nasıl hissettiğini en iyi kendisinin bildiğini itiraf etti.

Aubameyang, annesini görmek için yaptığı bir geziden geç döndü ve disiplinsiz davranışı sebebiyle Mikel Arteta tarafından kaptanlığı alındı. Şimdilik Alexandre Lacazette Aubameyang’ın yerine kaptanlık görevini yapıyor.

Arsenal’ın bir önceki kaptanı Xhaka, 2019’da benzer bir cezaya maruz kalarak kaptanlığı kaybetmişti ve İsviçreli oyuncunun yerine, Aubameyang kaptanlığa getirilmişti.

Ne söylendi?

The Athletic'e konuşan Xhaka, “Aubameyang’ın şu anda yaşadığı hislere yabancı değilim ve bu yüzden, onun nasıl hissettiğini biliyorum. Onu şu anda en iyi ben anlarım.

“Benim durumum biraz daha farklıydı, ama genel olarak şu anki hislerini tahmin edebiliyorum.

“Bazen, geriye doğru atılan bir adım sizi daha ileriye taşır. Bence Auba yeterince güçlü ve geri dönüp eskisinden daha iyi olacak. O, yeterli deneyime sahip bir futbolcu

“Her şeyin bir sebeple gerçekleştiğine inanıyorum. Negatif düşünmenin hiçbir anlamı yok.

“Aubameyang olumlu düşünmeli ve kötü durumu tersine çevirebileceğine inanmalı. Yapabileceğine inanıyorum.

"Zor günler geçirdim"

“Ben, çok karanlık geceler ve zor günler geçirdim. Herkes bu tip anlar yaşayabilir. Kötü anlardan bir şekilde kurtulmak mümkün.

“Bu futbol kulübü için doğru kişi olduğumu biliyordum. Bu yüzden, geri döndüm ve Arsenal’ın maçlar kazanması için büyük bir tutkuyla her şeyi yapacağım” dedi.

Aubameyang, kaptanlık bandının kendisinden alınmasının ardından son 5 maçtır takımdaki yerini alamıyor.

Ancak Arsenal, Aubameyang’ın oynamadığı dönemden beri mükemmel bir form yakaladı. Arteta’nın ekibi, son 4 maçından galip ayrıldı ve bu maçlarda 19 gol attı.

Bu arada Xhaka, 2019 yılında Arsenal’ın Crystal Palace ile berabere kaldığı maçın ardından taraftarlarla yaşadığı gerginlik sebebiyle dönemin Arsenal teknik direktör Unai Emery tarafından kaptanlığı alınarak kadro dışı bırakılmıştı.

Arteta'nın takımında yeniden forma şansı bulan İsvişreli oyuncu, şu anda Arsenal'ın önemli futbolcularından birisi olarak göze çarpıyor.

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