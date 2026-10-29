Carlisle United, çarşamba akşamı Brunton Park’ta bir saatten fazla dokuz kişi oynamasına rağmen üst sıralarda yer alan Harrogate Town’ı 3-0 mağlup ederek olağanüstü bir direnç gösterdi. Ev sahibi ekipte Arsenal altyapısında forma giymiş orta saha oyuncusu Miguel Azeez ile takım arkadaşı Harvey Bunker, maçın ilk yarım saatinde kırmızı kart gördü.

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Eksik Carlisle, sayısal dezavantaja rağmen kazandı

Teknik direktör Rob Elliot, eksiklerle boğuşan Cumbria ekibinin Harrogate'in beş maçlık galibiyet serisini bitirmesine beşinci ligde devre arasından önce iki kilit oyuncusunu kaybetmesinin engel olamadığını gördü. Kenton Richardson ve David Ajiboye ile birlikte yapılan üç değişiklikten biri olarak kadroya geri dönen, Arsenal'in eski genç oyuncularından 24 yaşındaki Azeez, 15. dakikada kırmızı kart gördü. Orta saha oyuncusu Bunker da 30. dakikada soyunma odasının yolunu tuttu.

Erken gelen golün ardından kırmızı kartlar

Kırmızı kartlardan önce Carlisle maça hızlı başladı. Josh Williams, sol kanattan içeri kat ederek topu uzak alt köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Azeez, ceza sahası çizgisi yakınında kontrol ettiği serbest vuruşun ardından çektiği şutla farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak top az farkla dışarı gitti. Hakem Jamie Robinson, Morgan Williams'a sert müdahalesi nedeniyle 15. dakikada Azeez'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Ev sahibi ekibin kalecisi Adam Desbois, Ciaran McGuckin'in uzak mesafeden çektiği şutu kontrol etti. McGuckin'in kafa vuruşunda topun dışarı gidişini izleyen Desbois, ardından Ellis Taylor'ın ortasında Brad Dolaghan'a gol izni vermedi. Bunker ise 30. dakikada Josh Hmami'ye yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

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Ev sahibi fırsatları değerlendirdi, konuk ekip kaçırdı

İki kişi eksik oynamasına rağmen Carlisle, devre arasından önce bir kez daha gole yaklaştı. Callum Whelan'ın kullandığı serbest vuruşta Morgan Feeney'nin kafa vuruşunu konuk ekibin kalecisi Luke Hutchinson kurtardı. Diğer tarafta Desbois, Taylor'ın bir başka ortasında McGuckin'in dokunuşuyla gelen topu kontrol ederken Morgan Williams'ın vole vuruşu dışarı gitti.

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İkinci yarının henüz ilk dakikasında Josh Williams ceza sahasına girip Whelan'a gol pozisyonu hazırladı. Whelan, sakin bir vuruşla topu Hutchinson'ın yanından ağlara gönderdi. Diğer kalede ise Shawn McCoulsky'nin yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Oyuna sonradan giren Ryan Galvin, 61. dakikada, sahaya çıkmasından kısa süre sonra galibiyeti perçinledi. Callum Camps'in orta saha çizgisinden gönderdiği pasa hareketlenen Galvin, ilk şutunu Hutchinson'ın çelmesinin ardından dönen topu ağlara gönderdi.

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Cumbria ekibinin teknik heyetini cezalar düşündürüyor

Bu dikkat çekici galibiyet, Elliot'ın takımını 15 maçta 23 puanla National League'de dokuzuncu sıraya taşıdı. Mağlup Harrogate ise aynı sayıda maçta topladığı 31 puanla ikinci sırada kaldı. Carlisle, play-off sıralarına yükselmeye çalışırken önündeki lig maçlarında cezalı iki orta saha oyuncusundan da yoksun olacak. Şaşkınlık yaşayan Yorkshire ekibinin ise doğrudan üst lige yükselme mücadelesini sürdürmek için hızla toparlanması gerekiyor.